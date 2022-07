Byttet ut rus med sykkel – deltar i et av Norges hardeste sykkelritt

– Jeg kom til et punkt hvor jeg hadde et par overdoser, med nesten fatale konsekvenser, hvor jeg innså til slutt, med hjelp av støtte fra venner, familie og advokat, at det kanskje er lurest at jeg får hjelp.

Det ble starten på kampen ut av rusen. I helgen deltar han i ett av Norges tøffeste sykkelritt, Offroad Finnmark. Sykkelnettstedet Terrengsykkel.no karakteriserer rittet som det hardeste i landet.

Han søkte seg til Finnmarkskollektivet, en behandlingstilbud for rusavhengige utenfor Alta. Der fikk han tilbake interessen for å komme seg opp på sykkelen.

Med tidligere erfaring fra downhill- og trailsykling ble de nye turene på sykkel et minne om hvor godt det var for holdet å få brukt kroppen på sykkelen.

– Når jeg sykler og holder på med ekstremsport får jeg blokkert ut alt det tankekjøret som er 24 timer i døgnet. Nå gjenstår det bare å se hvordan det blir på så lange etapper.

Faune Bilde Jørgensen forteller at sykkelen er med på å blokkere tankekjøret. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Jørgensen har hatt Finnmarkskollektivet og Idretten Skaper sjanser i ryggen frem mot løpet. Etter planen skulle han sykle rittet sammen med andre, men nå man han klare seg selv. Dermed ble også løpet nedjustert fra 300 til 150 kilometer.

– Lagkameratene mine falt ifra. Den ene fikk ikke fri fra jobb og han andre har skadet ryggen. Siden man ikke kan sykle 300 alene så måtte jeg flyttes ned til 150.

– Handler om å gjennomføre

Daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen forteller at sykkelrittet handler om mestring, følelser og å overkomme utfordringer.

– Det handler rett og slett om å gjennomføre, og kjenne på den mestringsfølelsen som det faktisk er. Den beskrives av deltakerne som enorm.

Han tror mange av deltakerne opplever noe de kan ta med seg videre i livet etter å ha deltatt i rittet.

– Vi møter alle motstand i livet, og hvis man tar det som utgangspunkt så må man øve på å takle motstand. Offroad Finnmark er en ufarlig arena å øve på motstand og takle nedturer.

Kjetil Johansen, daglig leder i Offroad Finnmark forteller at mange får kjent på mestringsfølelse under Offroad Finnmark. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Når man gir opp har man ikke lenger muligheten for å lykkes med målet sitt.

Johansen tror Offroad Finnmark kan bety mye for noen med en bakgrunn som Jørgensen.

– Det er en syssel som gir mestring og god følelse. Når man er ute i naturen skjer det ting med hjernen og kroppen som i sum blir veldig positiv.

Han tror kombinasjonen av dette og fysisk aktivitet er oppskriften på å gi livet innhold.

– Vi har nok alle opplevd at livet ikke gikk som planlagt, og når man over år har vært rusmisbruker så har man nok brukt tiden sin og ressursene på det. Skal man endre det livet må man nødvendigvis finne på noe annet, mener Johansen.

Fysisk aktivitet godt for psyken

Psykologspesialist Kari Lossius har jobbet med rus og rusutfordringer i over tretti år. Intervjuet med NRK gjør hun samtidig som hun er ute på joggetur.

– Hvis du har en god psykisk helse så er det en stor sannsynlighet for at du i større grad er i stand til å ta vare på kroppen din og den fysiske helsen.

Hun forteller at dette fungerer også andre veien, med at en god fysisk helse har man som regel mindre psykiske problemer.

– Det er en veldig klar sammenheng. Fysisk og psykisk helse henger sammen.

Lossius forteller at hun har vært med på å bruke fysisk aktivitet som en del av terapi, på lik linje med all annen terapi.

– Vi så at dette hadde gode resultat. Det er noe med at hvis du har hatt en rusutfordring i livet ditt og du kjenner på uro og at ting er vanskelig så er noe av det beste botemidlet å bevege deg.

Psykologspesialist Kari Lossius forteller at fysisk aktivitet kan hjelpe alle med psyken. Foto: Siri Løken / NRK

– Effekten er at det gjør deg rolig og det er veldig bra for deg. Ikke bare for folk med rusutfordringer, men for alle.

Hun forteller at med trening skiller kroppen ut lykkehormoner og man får en følelse av at man har gjort noe bra, også for kroppen.

– Mange mennesker som har hatt en rusutfordring, og tidligere har jaktet på den gode rusen kan erstatte dette med fysisk aktivitet.

Hun tror å delta i et løp som Offroad Finnmark kan være med på å styrke mestringsfølelsen.

Lossius forteller at når man har opplevd noe strevsomt eller vanskelig og har ytet alt for så å greie det sitter man igjen med en følelse som er verdt mye.

– For mange mennesker som før har hatt en rusutfordring så er det de har slitt med at de ikke har fått mestre, så plutselig greier de det. De springer maraton, kjører offroad, og de gjør det med glans, forteller Lossius.

Skal gjennomføre

Nå ser Jørgensen frem til blodslit på sykkelen fra start til mål.

– Jeg trives på sykkelen. Det skal jo sies at jeg ikke har syklet så lange distanser på en terrengsykkel, i ett i hvert fall. Det blir spennende å se.

Om ikke lenge vil han kunne sykle over målstreken etter 150 kilometer.

– Å gjennomføre er et realistisk mål som jeg har satt meg og jeg er bestemt på, så det er motivasjonen.

Faune Bilde Jørgensen deltar i Offroad Finnmark for første gang. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Han er glad for at han har hatt arbeidsgiveren sin og de andre støttespillerne med seg inn mot det tunge løpet.

– Takk til dem som har stått i ryggen og støttet meg. Æventyr Opplevelser og Finnmarkskollektivet og Idretten skaper sjanser selvfølgelig. Det har vært avgjørende for at jeg har greid det, at jeg har dem.