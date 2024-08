Saken oppsumert Emil Leiros' barndomshjem i Oksvik, Lyngen brant ned i april i fjor, men han får ikke bygge nytt på grunn av rasfare fra Nordnesfjellet.

Nordnesfjellet er et høyrisikoobjekt hvor ni millioner kubikkmeter fjell kan løsne og skape en flodbølge som rammer flere kommuner.

Leiros har tegninger og anbud klart, men kan ikke få byggetillatelse før kommunen har vedtatt en ny arealplan.

Ordfører i Lyngen kommune, Eirik Larsen, mener de burde få bygge i faresonen da fjellet er under konstant overvåkning av NVE.

Assisterende justis- og kommunaldirektør for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Per Elvestad, forklarer at nasjonale regler for bruk av areal innenfor faresoner må følges. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er fortvilende.

Barndomshjemmet til Emil Leiros brant ned i april i fjor.

Siden har han forberedt seg på å bygge opp et nytt hus på tomta si i Oksvik i Lyngen, men det har han fått nei på.

Huset til Emil Leiros i full fyr. Foto: Privat

Årsaken er at tomten hans ligger i faresonen for Nordnesfjellet i Nord-Troms.

Hvis det raser ut, kan det skape en voldsom flodbølge som rammer Lyngen, Storfjord, Nordreisa og Kåfjord kommune.

NVE karakteriserer fjellet som et høyrisikoobjekt der 9 millioner kubikkmeter fjell kan løsne og rase ut i Lyngenfjorden. Ingen vet når det eventuelt vil skje.

Nordnesfjellet sett fra tomta til Emil Leiros. Foto: Simen Wingstad / NRK / NRK

Leiros har både tegninger av det nye huset og anbud fra snekkere klart. Men kommunen kan ikke gi han byggetillatelse før de har vedtatt en ny arealplan.

I mellomtiden leier han et hus som står rett ved tomten han ikke får bygge på.

– Der får jeg lov til å bo! Men å sette opp et nytt hus er en annen sak. Det er både fortvilende og en psykisk belastning for meg, sier Leiros.

Emil Leiros bor under 100 meter fra tomten han ikke får lov til å bygge på. Det rasfarlige Nordnesfjellet ligger rett på andre siden av fjorden. Hvis fjellet raser ut vil den påfølgende flodbølgen påvirke fire Nord-Troms-kommuner rundt lyngen-bassenget.

– Vi er i sjakkmatt

Ordfører i Lyngen kommune, Eirik Larsen, forklarer til NRK at kommunen ikke har kunnet vedta en ny arealplan på grunn av innsigelser fra Statsforvalteren som har bakgrunn i rasfaren fra Nordnesfjellet.

– Akkurat nå har vi stoppordre på all boligbygging i strandsonen, dessverre. For meg er det galskap. Vi er helt i sjakkmatt, sier Larsen.

– Nordnesfjellet er absolutt det siste jeg tenker på når jeg legger meg. Det kan gå tusen år før fjellet eventuelt raser ut, hvis det i hele tatt skjer.

Nordnesfjellet overvåkes døgnet rundt av NVE. Foto: Ørjan Bertelsen / Nordnorsk fjellovervåking

Nordnesfjellet overvåkes kontinuerlig med måleinstrumenter og kamera som er montert på toppen av fjellet.

Ved sentralen nede i Manndalen følger operatører nøye med på hvor mye sprekkene i fjellet beveger seg. På den måten er det mulig å varsle befolkningen på forhånd.

– Hvorfor brukes det millioner av kroner til overvåkning av fjellet og flere timer til evakuering. Er det ikke for at vi fortsatt kan bo her, spør ordføreren.

Ordfører i Lyngen kommune, Eirik Larsen fra Bygdelista i Lyngen, er fortvilet over byggestoppen. Foto: Simen Wingstad / NRK

Vil finne en løsning

Assisterende justis- og kommunaldirektør for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Per Elvestad, forklarer at kommunen må gjennomføre en konsekvensutredning som kartlegger hvilke arealer som kan og må brukes.

– Vi har også satt av en del folk som jobber med å veilede Lyngen kommune. Vi er veldig opptatt av at vi skal finne en løsning raskest mulig, forteller Elvestad.

Han forklarer at grunnen til byggestansen er nasjonale regler for bruk av areal innenfor faresoner, som må følges opp.

– Disse er gitt i teknisk forskrift og gjelder alle som er rundt lyngen-bassenget.

Det er derimot mulig å få dispensasjon til å bygge i disse områdene så fremt man har utredet en konsekvensutredning og arealplan.

– Men det mangler Lyngen kommune foreløpig, sier Elvestad.

Per Elvestad er assisterende justis- og kommunaldirektør for Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Foto: Eskil Mehren

Usikker fremtid

I Lyngen lever Emil Leiros i usikkerhet om han får lov å bygge på tomten der barndomshjemmet sto.

– Det er en stor belastning å ikke vite hva fremtiden min bringer.

– Jeg tipper at hvis det fjellet var i Oslofjorden så ville det vært 70 gravemaskiner der akkurat nå for å pikke det ned, mener han.

Emil Leiros sier at usikkerheten rundt om han får bygge nytt hus har vært en stor belastning. Foto: Simen Wingstad / NRK