– Vi trodde vi skulle knekke sammen, men med Husøy i ryggen så klare vi å ta unna, sier Brødrene Karlsen.

Fiskeribedriften ligger på Husøy ute i havgapet på Senja. Selskapet ble startet av brødrene Karlsen i 1932. Nå omsetter sjømatkonsernet for over en milliard kroner årlig.

Med stengte grenser og koronasmitte i bedriften ga store utfordringer for Brødrene Karlsen midt under årets krevende tid, nemlig vinterfisket hvor skreien kommer inn.

Husøy er ei øy, et fiskevær og et tettsted i Senja kommune og har knappe 300 innbyggere.

Da svingte lokalsamfunnet seg rundt for å hjelpe til.

– Vi var midt i sesongen og var i beit for folk. Vi hadde ikke klart å holde hjulene i gang om folk ikke hadde stilt opp, sier daglig leder hos Brødrene Karlsen, Rita Karlsen.

Alt fra tenåringer til pensjonister har stilt opp for bedriften og har jobbet fra tidlig om morgenen til sent på kvelden da fangsten kommer inn på ettermiddagen.

– Ungdommen har sløya fisk, mens andre har tatt ut ferie for å komme hjem og jobbe. Pensjonister har rensa rogn. I tillegg har våre egne ansatte vist en eksepsjonell stå på-vilje.

– Går mest i sløying

Blant dem som har stilt opp er Elias Renland (20) som studerer i Tromsø for å bli styrmann. Nå studerer han på dagtid og jobber for Brødrene Karlsen på kveldstid.

– Jeg har jobbet på flere avdelinger der, men i det siste har det vært mest sløying hvor det er mangel på folk.

Renland har selv jobbet regelmessig for fiskebedriften siden han var 14 år og har skåret torsketunger siden 4. klasse.

Dagene kan være lange og starter fra ettermiddagen da dagens fangst kommer inn, til langt ut på natten. Det er tungt og ensformig arbeid, men det gjør ikke noe for Elias.

– Selv om det er litt ensformig er det ganske gøy, siden vi er mange studenter der. Jeg er veldig takknemlig for at de stoler på oss og bruker oss når de har behov for det.

– I tillegg er jo dette relevant erfaring med tanke på utdanninga jeg tar, sier Elias.

Også moren Renate Renland ville bidra tilbake til konsernet. Sist lørdag stekte hun derfor over 110 vafler.

Brødrene Sigurd og Elias Renland sløyer fisk flere kvelder i uken. Tinius Sand (15) hjelper til hos Brødrene Karlsen etter skoletid. Nå for tida jobber Elias Renland mest med sløying. –Man kan bli litt lei, men det er ganske artig. Tinius viser stolt fram ferdigsløyd fisk.

Hjørnesteinen i samfunnet

– Brødrene Karlsen er flinke til å følge opp lokalsamfunnet og støtter fotball-lag, leier ut lokaler om det trengs, støtter skoleklasser, sier Renate.

Også moren Renate Renland tenker dette er nyttig lærdom for ungdommen.

– Jeg har jo tre barn som jobber der på fritida og det kan bli lange og tunge dager som er ensformige. Men her lærer man å holde ut og i tillegg tjene egne penger.

Renland tror ikke det hadde vært folk på Husøya om det ikke hadde vært for bedriften.

– Brødrene Karlsen er hjørnesteinen i samfunnet. Derfor er det fint å kunne gi noe tilbake når de har behov for hjelp.