I Måsøy i Vest-Finnmark overtar Ingrid og Bygdelista ordførerkontoret. På Utsira i Rogaland skal Utsiralista styre, i Hamar By- og bygdelista.

Fortsatt er det uklart i mange kommuner hvem som får ordfører etter valget. Så langt viser NRKs oversikt at by- og bygdelister skal styre minst 20 kommuner.

20 kommuner kan få en liste-ordfører. Fem kommuner i Finnmark. Fire kommuner i Nordland. Tre kommuner i Trøndelag. Én kommune i Møre og Romsdal, fire i Innlandet og én i Vestland. To kommuner i Rogaland.

«De andre» fikk 9,5 prosent av stemmene nasjonalt. Dette er en god blanding av bygdelister, ensakslister, samelister og tverrpolitiske lister.

Samfunnsvitere Nils Aarsæther (UiT) og Mona Strand (HINN) mener løftet til småpartiene er et tegn til urolighet blant velgerne.

– Jeg ser på det som en politisk protest der man bruker lokalvalget til å si at man egentlig er veldig misfornøyd, sier Aarsæther.

Skandaler og vindturbiner

– Norge er kjent for å være et land med stor tillit mellom de styrende og de styrte. Nå har det vært mange saker over tid som har skapt en større mistillit, men også saker som har vært vanskelig å håndtere politisk, sier Mona Strand.

Hun viser blant annet til klima- og miljøsaker.

– Og ikke minst utbygging av vindkraft.

Mona Strand ved Høgskolen i Innlandet peker på alle mistillitssakene velgerne har vært vitne til før, under og etter valget. Foto: Høgskolen i Innlandet

Velgerne er altså misfornøyd med flere ting. Partienes listeforslag ble sendt inn før sommerens rekke med politiske skandaler. Likevel mener både Strand og Aarsæther at disse sakene har spilt inn på hva folk har stemt.

– Ja, helt klart. Vi ser stadig politikere lokalt som er fortvilet. Folk kommer bort og tar opp med dem saker som handler om aksjespekulasjoner og diverse snusk mediene har avdekket i det sentralpolitiske Norge, sier Aarsæther.

– Kategorien «de andre» har en 250 000 velgere, omtrent. Det er jo en liten advarsel til de etablerte partiene. Det er bevegelser i velgermassen, påpeker Strand.

Lokalt i hele Nord-Norge måtte politikere også brått ta stilling til at Melkøya skal elektrifiseres. Like utenfor Hammerfest ligger Equinor sitt gassanlegg. I dag drives anlegget ved hjelp av gass. I stedet skal anlegget drives med elektrisitet. Dette førte til store protester. Mange frykter nå høye strømpriser også i nord.

Ingen å spille ball med

Protestpartienes løft kan gå begge veier. Historien til Hamars By- og Bygdeliste blir ofte fortalt som en suksesshistorie.

I 1991 stilte partiet til kommunevalg for første gang. De samlet velgere som var mot sammenslåingen av Hamar og Vang. Men i ettertid har By- og Bygdelista forblitt et av det største partiene i kommunen. De har gjentatte ganger tatt ordførervervet. I år fikk de 31,1 prosent av stemmene.

Samfunnsviter Nils Aarsæther (UiT) mener valgresultatet viser til urolighet blant velgerne. Foto: Privat

– De lokale listene kan rendyrke det rent lokale. De slipper å ta hensyn til, eller forsvare hva partiet mener andre steder, sier Mona Strand.

Bakdelen er at den organisasjonen et parti er, blir borte. Lokale politikere fra vanlige parti som for eksempel Frp, Ap og Rødt, har god kontakt med de med makt. De kan være på fornavn med folk både på Stortinget, regjeringen og på fylkestinget, men velges bort.

– Det som plager bygde- og felleslister når de blir store, er at de ikke har noen kompiser regionalt eller nasjonalt å spille ball med. Vi så jo det veldig tydelig når det gjaldt Bompengepartiet etter forrige valg, påpeker Aarsæther.

Rendyrker egen politikk

Påtroppende ordfører i Måsøy, Ingrid Majala (Bygdelista), er et eksempel på politikere som bryter ut av de store partiene og danner småparti.

Kommende ordfører i Måsøy kommune Ingrid Majala mener de lokale bygdelistene gjør det som må gjøres i distriktene, noe de nasjonale partiene ikke alltid dekker. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Majala er vokst opp i en Arbeiderparti-familie. Men å skulle gå ut av partiet hun er vokst opp med, var ikke vanskelig.

– Jeg har ikke følt den tilknytningen til det lokale Ap som jeg gjorde før. For meg har det dreid seg om hvordan det drives frem sentralt. De nasjonale partiene dekker ikke alltid behovene i distriktene, noe lokale bygdelister gjør. Vi ser tydeligere hva som skal til for å utvikle vår kommune fremover, sier Majala.