En arbeidsgruppe i Helse Nord har vurdert å legge ned flere fødeavdelinger, blant annet i Alta, i Kirkenes og på Storslett.

Anja Cecilie Solvik, frontfigur for protestgruppa Bunadsgeriljaen, er svært kritisk til de mulige kuttene.

– Hvis Helse Nord får gjennomslag for dette, og kutter så mye som de har tenkt å gjøre, så er jeg helt sikker på at liv vil gå tapt.

Anja Cecilie Solvik postet dette bilde, tatt utenfor fødeavdelingen i Kristiansund, på Facebook. Målet hennes var at andre bunadskledde kvinner skulle gjøre det same. Foto: privat

Hun viser til dårlige erfaringer fra andre steder hvor man har fjernet nødvendige tilbud.

– Forskning viser at et dårligere tilbud øker risikoen for skade på barn, og også mødredødsfall, sier Solvik.

Hun sier at naturlige fødsler ikke genererer nok inntekt til sykehusene. Så når helseforetak skal spare penger, er det fødetilbudene som ryker først.

– Jeg mener at argumentet fra helseforetakets side er penger, og at de egentlig like greit kan bare være ærlig å si det.

Bunadsgeriljaen Ekspander/minimer faktaboks Bunadsgeriljaen en tverrpolitisk folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt fødetilbud for alle i hele landet, ifølge bevegelsens egen Facebook-side. Aktivistene startet med å kjempe for fødetilbudet ved Kristiansund sykehus på Nordmøre, før den spredde seg til resten av landet. Bunadsgeriljaen hadde i november 2023 over 88.000 medlemmer i sin facebookgruppe. Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik, da hun ble avfotografert i bunad utenfor fødeavdelingen i Kristiansund 1. april 2019. Kilde: NTB og NRK

Helse Nord: «Vår oppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester»

Direktør Marit Lind i Helse Nord sier i en e-post til NRK at hovedgrunnen til at foretaket må endre ikke er økonomi. Problemet er mangelen på fagfolk, en medisinsk spesialiseringen som krever enda flere fagfolk, og dessuten befolkningsutviklingen.

Dagens struktur er rett og slett ikke mulig å bemanne, sier Lind.

Til Solviks kommentar om at «liv vil gå tapt» svarer hun:

«Vår oppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester for den nordnorske befolkningen. Det ligger i bunn også når vi ser på hvordan vi skal organisere oss for fremtiden.»

Tidligere i høst ble et internt dokument i Helse Nord lekket.

Dokumentet viste hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

Der var flere av fødestuene i Nord-Norge foreslått kuttet.

Kort tid etter gikk direktør Marit Lind ut og bekreftet at de er åpne for å legge ned akutt- og fødetilbud på lokalsykehus.

Det er helseministeren som har gitt Helse Nord oppdraget med å omorganisere sykehustjenestene i nord.

Bakgrunnen er dårlig økonomi og stor mangel på fagfolk.

Bunadgeriljaen på turné

Filmen «Bunadsgeriljaen» vises nå på kino. Filmen viser historien om kvinnene som tok på seg bunaden for å kjempe for sitt lokale fødetilbud.

Hele initiativet ble startet i Kristiansund av Solvik. Nå er hun i Finnmark og skal delta på premierene i Alta og Kirkenes, nettopp der fødetilbudene er i fare for å bli kuttet.

– Jeg synes det er viktig og svært nødvendig at folk over hele landet har tilgang på et likeverdig helsetilbud.

Derfor er det viktig for Solvik at hun er der det skjer og kan være med og markere motstand mot forslagene.

– Det får enorme konsekvenser hvis de gjør Kirkenes fødeavdeling om til en fødestue. Eventuelt at de stenger den helt. Det er så lange avstander som det er snakk om at det kan ikke skje.