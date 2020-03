Bryggeriansatt tiltalt – svindlet 24 paller med øl

Politiet i Finnmark mener en ansatt i et norsk bryggeriselskapet underslo øl med en verdi på over 435.000 kroner. 23 av 24 øl-paller som enten skulle gå til dagligvarebutikker, eller sendes i retur til bryggeriselskapet, ble ulovlig solgt videre til et ukjent antall personer.

Politiet mener den tiltalte tjente 185.000 kroner på å videreselge alkoholen for egen vinning.

Underslaget skal ha skjedd i årene fra 2014 til 2017, da det hele ble avslørt.

Politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen i Finnmark politidistrikt, sier de hittil har klart å spore opp 14 personer som kjøpte øl av den tiltalte. Disse personene har fått bøter på mellom 5.000 til 20.000 kroner.

Tilsto svindel, men politiet var ikke overbevist

Benny Solheim er forsvarer for den bryggeriansatte, som satt en uke i varetekt da saken ble avslørt.

– Han har erkjent straffskyld fra saken startet. Allerede i fengslingsmøtet sommeren 2017 forklarte han seg åpent om sin egen og andres befatning med saken, sier Solheim.

Han sier at tiltalte var i en presset økonomisk situasjon da underslaget startet.

– Man begynner i det små. Så baller det på seg, og man mister oversikten.

Politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen i Finnmark politidistrikt sier at avsnittet for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet har stått for etterforskninga av saken. Foto: Allan Klo / NRK

Saken var oppe til behandling i Hammerfest tingrett for over to år siden, men da valgte politiet underveis å trekke saken.

– Tiltalte opplyste i retten at han hadde tatt vesentlig mindre øl enn hva han hadde erkjent i politiavhør, sier politiadvokat Gjønnes Johansen.

Politiet ville derfor etterforske saken mer grundig. Nå er tiltalen utvidet med at også en lokal kjøpmann tiltalt for korrupsjon, heleri og hvitvasking.

Avviser å være involvert i saken

Politiet mener den lokale kjøpmannen kjøpte minst fire paller med øl til redusert pris av den bryggeriansatte. Alkoholen ble innplassert i kjøpmannens butikk og videresolgt.

– Min klient avviser på det sterkeste om at han har bidratt til, eller samarbeidet med noen om noen forbrytersk handling, sier kjøpmannens advokat Finn Ove Smith.

Smith sier kjøpmannen har forklart seg for politiet, og overgitt en mengde dokumenter for å bevise sin uskyld.

Finn Ove Smith er advokat for den tiltalte kjøpmannen. Smith sier saken er belastende for hans klient, og vedkommende ønsker fortsatt å ha et godt forhold til sine kunder og samarbeidspartnere. Foto: Gisle Forland / NRK

– Vi er uenig i faktum, og forståelse av faktum og jussen i dette, sier han.

Lang etterforskning

Den tiltalte bryggeriansatte har ikke full kontroll på mengden av øl eller pengebeløpene som er involvert. Solheim vil ettergå de 1500 sidene med dokumenter i saken for så kontrollere omfanget av saken.

Solheim sier han forstår at saken har vært krevende å etterforske, men han synes likevel det er lenge for sin klient å vente tre år fra arrestasjonen til en rettssak i august i år.

– Tiden som har gått må få stor betydning i formildende retning. I tillegg har han ved første anledning tilstått og bidratt med opplysninger i saken som politiet vanskelig kunne fått oversikt over uten at han medvirket. Jeg vil legge opp til tilståelsesrabatt, sier Solheim til NRK.

Først etter sommeren skal saken opp for Hammerfest tingrett.