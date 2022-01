Brøt seg inn i digitalt Ap-møte – ropte og sendte støttemeldinger til Breivik

– Det var fryktelig ubehagelig, og jeg skjønte fort at dette ikke var noen av våre medlemmer for å si det sånn, sier nestleder Tromsø Arbeiderparti, Tone Marie Myklevoll.

Rundt 30 av medlemmene i Tromsø Arbeiderparti og Tromsø AUF var til stede under det digitale møtet.

– Rett etter møtet startet og lederen hadde ønsket velkommen, hørte jeg plutselig noen som ropte i bakgrunnen. Ofte glemmer jo folk å «mute» eller man snakker litt i munnen på hverandre, så det tok litt tid før jeg klarte å oppfatte at det var et budskap.

En mannlig stemme ropte « Free my friend, Anders! Free my friend, Anders» gjentatte ganger.

Det var avisa Nordlys som først omtalte saken.

Tung tid for de berørte

Medlemmene begynte umiddelbart å gå gjennom alle navnene på dem som deltok på møtet.

Mens dette foregikk fortsatte det å tikke inn skriftlige støtteerklæringer til Breivik.

X X: Free my guy Anders

Myklevoll mistenker at en av dem har klart å komme seg inn i møtet, og deretter invitert flere.

– Det var helt surrealistisk og skremmende. Vi ble tatt helt «off-guard» i et møte med partiet vårt, et demokratisk møte.

Omsider fikk Arbeiderpartiet kastet ut de uinviterte. Det ble raskt avgjort at saken skulle politianmeldes.

Hendelsen skjedde tirsdag denne uken – samme dag som rettssaken om prøveløslatelse for Breivik startet. Myklevoll sier at det allerede er en tøff tid for mange av medlemmene i partiet.

– Disse dagene er ekstremt krevende for veldig mange allerede. Det pumpes ut informasjon i media og det er utrolig tungt, så det er mange som prøver å skjerme seg. Så skjer dette på vårt eget møte i tillegg, sier hun og legger til;

– Å komme med denne type hatefulle ytringer mot personer som er direkte berørt av det som skjedde, i tillegg til å kalle denne terroristen for en venn og identifisere seg med det han står for, er veldig alvorlig.

Tone Marie Myklevoll i Arbeiderpartiet sier hendelsen var absurd og skremmende. Foto: Marita Andersen / NRK

Etterforskning i gang

Politiet bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

– Politiet har mottatt en anmeldelse i går, og har iverksatt etterforskning. Det vil nå gjøres innledende undersøkelser og så vil man derfra kunne vurdere om det er grunnlag for å etterforske saken videre i en bestemt retning, sier politifullmektig, Victoria Nygård.

Tone Myklevoll i Arbeiderpartiet er glad for at politiet nå går i gang med etterforskning, og sier at partiet vil skjerpe rutinene på slike møter fremover.

– Vi vil nok ha et mer bevisst forhold til at slike ting kan skje, saken er også tatt opp sentralt i partiet.