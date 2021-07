Pasienten døde på grunn av at blodforgiftning ble oppdaget og behandlet for sent, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en pressemelding.

Helsetilsynet har avdekket at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning (sepsis).

Troms politidistrikt har nå ilagt UNN et forelegg på 300 000 kroner.

UNN vil ta stilling til forelegget i løpet av kort tid, og beklager til pasientens familie.

– Først og fremst vil vi igjen dypt få beklage tapet og belastningen dette har påført de pårørende, sier forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge ved UNN.

Han sier saken beror på systemsvik.

– Det er UNN som ikke har hatt gode nok systemer for å gjøre våre ansatte i stand til å håndtere disse pasientene på en sikker og trygg måte.

UNN varslet selv saken til helsetilsynet i 2017, da pasienten døde på UNN i Harstad.

Helsetilsynet avdekket etter hendelsen at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning (sepsis). Foto: Nils Mehren / NRK

Fikk opplysninger om dødsfallet – startet tilsynssak

Fylkesmannen opprettet i 2017 en tilsynssak mot sykehuset, på bakgrunn av opplysninger rundt dødsfallet.

De konkluderte til slutt med at UNN ikke hadde gitt forsvarlig helsehjelp.

Politiet startet derfor etterforskningen i 2019, først to år etter dødsfallet.

Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge ved UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

En overlege ved UNN har vært anmeldt i saken. Politiet understreket tidlig at etterforskningen ikke bare rettet seg mot enkeltpersoner.

Da etterforskningen startet, sa sykehusledelsen at de så på dødsfallet som systemsvikt.

Først fire år etter dødsfallet er altså nå UNN ilagt en bot på 300.000 kroner.

– Vi behandler saken nå, og vil fortsette forbedringsarbeidet som vi startet på umiddelbart etter hendelsen, sier Bugge ved UNN.

– Har jobbet for å bli bedre

Etter dødsfallet og et nasjonalt tilsyn har UNN gjennomført et stort forbedringsarbeid, blant annet for å sikre tidlig diagnostikk og behandling hos pasienter med blodforgiftning, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge i en pressemelding.

– Vi har jobbet mye med å forbedre dette. Det er etablert egne mottaksteam for rask avklaring av alvorlig syke sepsispasienter. Antibiotika gis innen én time, og ansatte i akuttmottak får jevnlig trening og faglig oppfølging på dette området, sier Bugge.