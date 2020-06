Godt på overtid landet alle de seks partiene en avtale om oljeskatten mandag ettermiddag.

De har også blitt enige om ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet i Norskehavet.

Nåværende ordfører på Nordkapp, Jan Olsen (SV) sier til NRK at han ble positiv overrasket over nyheten.

– Det har vært så mange forhåpninger som har blitt brutt, så jeg ble helt satt ut, sier Olsen.

Ordføreren mener ilandføringen betyr enormt mye, og at det er vanskelig å beskrive hvor viktig det vil være for arbeidsplasser i Finnmark. Han er glad for at dette nå er en bestilling om lovforslag.

– Tidligere har oljeselskapene sneket seg unna med å vise til at det var mer lønnsomt å gjøre det på en annen måte, men det nytter ikke hvis det er et lovforslag, sier han.

Ordfører på Nordkapp Jan Olsen (SV) mener det skal mye til for at ilandføring på Veidnes ikke gjennomføres. Foto: Stian Strøm / NRK

Fra skuffelse til glede

Johan Castberg-feltet, tidligere kjent som Skrugard, ligger 100 km nord for Snøhvit-feltet i den østlige delen av Norskehavet. I 2013 var planen at feltet skulle bygges ut for om lag 100 milliarder kroner, med blant annet ilandføring i rør og terminal på Veidnes i Finnmark.

I desember var beslutningen å droppe ilandføring til Veidnes. Det førte til stor misnøye blant lokalpolitikerne i Finnmark.

Nå ser de lysere på fremtiden.

– Alle partier stiller seg bak et løfte om Veidnes. Med Veidnes bygges det infrastruktur for fremtiden, nært der hvor verdiene skapes. I nord, skriver ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap) på Facebook.

Det var hun som i vår lanserte ilandføring på Veidnes som et krav til en oljenæring som tryglet om statlige støtte.

Sivertsen Næss hyller også Ap-kollega og tidligere Nordkapp-ordfører Kristina Hansen for ikke å ha gitt opp å kjempe for ilandføring på Veidnes.

– Betyr enormt mye

Ilandføringen av olje til Veidnes har vært et sentralt mål for Senterpartiet under forhandlingene. Mandagens beslutning er derfor en drøm som har gått i oppfyllelse, ifølge stortingsrepresentant Geir Iversen.

– Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, dette er noe vi har kjempet for så lenge, sier stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp). Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Representanten fra Finnmark mener de nye arbeidsplassene som ilandføringen vil føre til er viktigere enn klima.

– Jeg tenker på miljøet hver dag, og er veldig opptatt av beredskap. Men det er klart, sånn det er nå, oljen ville blitt tatt opp uansett. Nå får vi den på land på Veidnes, og det blir nye arbeidsplasser i Nordkapp og i Finnmark. Dette er kjempebra!

Også partileder Trygve Slagsvold Vedum jubler over nyheten.

– Dette er en stor dag for alle som vil utvikle hele Norge. Senterpartiet har fått støtte for et forslag som vil bidra til flere arbeidsplasser og økt aktivitet i Finnmark, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

– Senterpartiet har kjempet for redde så mange som mulig av arbeidsplassene i olje-, gass- og leverandørindustrien i Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Erik Waage / NRK

Friinntekt på 24 prosent

Forhandlingene har handlet om midlertidige utsettelser i skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

De midlertidige endringene i beskatningen for oljenæringen har hatt som formål å frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

Etter det NTB kjenner til, innebærer avtalen at friinntekten settes til 24 prosent. Det er langt høyere enn regjeringspartienes opprinnelige forslag på 10 prosent. Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

Samtidig er det klart at selskapsskatten ikke er med i beregningsgrunnlaget, noe som voldte mye bry i forhandlingsinnspurten. Finansdepartementet advarte flere ganger kraftig mot en slikt grep, noe Stortinget til slutt heller ikke gikk inn for.

SV trakk seg fra forhandlingene sist uke.

Saken skal behandles i stortingssalen torsdag.