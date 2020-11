For ett år siden kunne brannmannskapet i Alta flytte inn i en etterlengtet ny stasjon på 4000 kvadratmeter.

Men gleden over å komme seg ut av gamle, miljøskadelige lokaler, og inn i tidsriktige fasiliteter, ble ikke langvarig.

I rådmannens forslag til budsjett er nemlig renholdsstillingen strøket. Noe som skal gi en innsparing på en halv million kroner. Nå er kommunens forslag at brannmannskapet selv tar vaskejobben.

– Hvis politikerne vil at vi skal vaske, i stedet for å drive med livreddende trening, så skjønner jeg ingenting, sier brannkonstabel og tillitsvalgt i Fagforbundet, Jim Daniel Pettersen.

Pettersen, som uttalte seg til Altaposten om saken først, viser til at brannkorpset allerede har en rekke oppgaver, som de skal gjøre i sin arbeidstid.

– De siste årene har oppgavene vi brannmenn må utføre bare økt. I tillegg til rene brannoppdrag, har vi og dykkerberedskap, vi utfører akutthjelp i forhold til hjertestans og vi skal også rykke ut ved pågående livstruende vold.

Brannkonstabel Jim Daniel Pettersen går gjennom utstyret, en prosedyre som skal gjøres hver eneste morgen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Vasker allerede 2000 m²

Nå er hans bekymring at fokuset flyttes vekk fra oppgavene de egentlig skal gjøre, dersom brannmennene må vaske toaletter og kontorer.

– For at vi skal kunne opprettholde vår kompetanse, er vi nødt å trene på det. Vi må kunne alt til fingerspissene, sier han og viser frem en haug med drakter, støvler, hjelmer og annet utstyr, som skal være klart når alarmen går.

– Og det er ikke slik at vi ikke vasker allerede. Vi vasker 2000 kvadratmeter av bygget, i tillegg til at vi vasker alt av utstyr og biler.

– I tillegg driver vi med vedlikehold og reparasjon av utstyr og biler, føyer brannkonstabel Albert Vekve til.

– Det at vi skrur på bilene selv, gjør at vi sparer kommunen for mye penger.

Kommunalleder for tekniske tjenester i Alta kommune, Bengt Fjellheim, leter med lys og lykter etter innsparingsmuligheter. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Må snu hver stein

Et steinkast unna sitter kommuneledelsen, som har kommet med det upopulære forslaget.

– Vi må spare inn 11 stillinger og er nødt å snu hver stein. Da er kutt av renholdsstillingen på brannstasjonen noe vi vurderer, sier kommunalleder for tekniske tjenester i Alta kommune, Bengt Fjellheim.

– Dette er noe som gjøres i en del andre kommuner. Eksempelvis Harstad, sier kommunallederen.

Ingen suksess

I Harstad kommune bekrefter brannsjef Ove Frantzen overfor NRK at brannkorpset har utført vasking av egne lokaler siden 2011. Men han vil ha seg frabedt å bli brukt til inntekt for at dette er en suksess.

– Vi ble tvunget til å vaske og vi jobber ennå med å komme oss vekk fra dette. Renholdet er meget tilfeldig og det ser ut deretter på stasjonen, sier Frantzen.

Brannsjef i Harstad, Ove Frantzen, vil ikke anbefale at brannmenn overtar renholderens jobb. Foto: Martin Mortensen / NRK

Kutt av renholdsstillingen skjedde i forbindelse med at kommunen den gang stod på konkursens rand.

Etter ni år med vaskefilla i den ene hånda og brannslangen i den andre er brannsjefen sikrere enn noen gang på at dette ikke var et smart grep.

– Vi er en beredskapstjeneste og ikke en vasketjeneste. Dette undergraver tilliten både til brannyrket og ikke minst til renholdsyrket, som er en egen profesjon, hvor man har fagbrev.

Han mener hele ordningen er urettferdig.

– Hvis dette skal ha legitimitet, så må man la de ansatte på alle kommunale arbeidsplasser vaske selv. Inkludert på rådhusene, mener Frantzen.

Store ulykker

I Alta skal politikerne stemme over forslaget ved budsjettbehandlingen i desember. Frp har allerede varslet at de er skeptisk.

Brannkonstabel Albert Vekve minner om at Alta, som er Finnmarks største by, nylig har hatt noen av de største og verste ulykkene i Norge på kort tid. Helikopterstyrten der seks mennesker omkom og kvikkleireskredet på Kråknes, der hele landsiden raste ut i sjøen.

For å klare å stå i krevende akuttsituasjoner, mener han brannmennene ikke kan være utslitte når de rykker ut.

– Jeg frykter at dersom jeg skal bruke min arbeidstid til å vaske i stedet for å øve, så vil jeg bli en dårligere brannmann. Og siden jeg er en dårlig vasker i utgangspunktet, så vil jeg bli dårlig på to ting, sier han.