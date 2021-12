Johanne-Sophie (25) så innlegg på Facebook om brann – dro rett til bestemoren for å måke

– Det føles litt tungt, flirer 25 år gamle Johanne-Sophie Høvik-Ulvang, mens hun skufler vekk snø.

Det er hennes første juleferiedag, og den bruker hun altså til å måke snø fra verandaen til bestemoren i Kirkenes.

Det gjør hun etter å ha lest et innlegg med en påminnelse om dette i en lokal Facebook-gruppe.

– Det fikk meg til å tenke at det er viktig å ha sikre nødutganger, slik at man faktisk kommer seg ut hvis det skulle begynne å brenne.

– E n veldig fin julegave

Innlegget som Høvik-Ulvang snakker om, ble publisert av Kevin Ragnar Johansen (30), og det har virkelig engasjert folk.

– Med dette innlegget ønsker jeg å minne folk på hvor viktig det er med brannsikkerhet, skriver han.

Kevin Ragnar Johansen la ut dette Facebook-innlegget for å minne folk på å måke nødutganger fri for snø. Foto: Skjermdump

Johansen kom på idéen mens han måket snø for moren sin.

– Da tenkte jeg: hvorfor ikke spre budskapet samtidig som man selv stiller med en hjelpende hånd, sier Johansen.

Kort tid etter publiseringen fikk innlegget mange likerklikk og delinger.

Kevin Ragnar Johansen mener det skal lite til å måke snø hos dem som trenger det, men å gjøre det er viktig. Foto: Privat

Etter å ha hjulpet moren tenkte han at han like gjerne kunne bidra med litt mer muskelkraft i nabolaget. En av dem han stakk bort til var en eldre dame. I løpet av fem minutter var verandaen hennes fri for snø.

– Hun var kjempetakknemlig, og vi ble enig om at det var en veldig fin julegave. Og det er akkurat det jeg vil oppnå, sier Kevin.

Spesielt viktig i juletida

Nå hylles Johansen også av brannmenn.

– Dette initiativet er veldig bra, sier Morten Meslo, utryknings- og vaktleder i Kirkenes brannvesen.

I hele Norge er desember vanligvis en måned med flere hendelser og utrykninger.

Levende lys, elektriske artikler, vedfyring og julebord.

Alt vi assosierer med jula utgjør altså en høy brannrisiko.

Morten Meslo, ved Kirkenes brannvesen, er glad for at flere har fått med seg oppfordringen om å måke snø ved nødutganger. – Viktig i juletida, sier han. Foto: Kristina Kalinina

– Vær føre-var. Blås ut lyset selv om man bare forlater rommet for en liten stund. Og vær forsiktig med bruk av elektriske apparater, sier Meslo.

Han minner om at man også bør ha en liten brannøvelse hjemme.

– Og spesielt som en forberedelse til julen, som er en høyrisiko-periode for brann og ulykker.

Viktig påminnelse

Etter å ha sett Kevin Johansens innlegg sjekket Johanne-Sophie Høvik-Ulvang nødutgangene i sitt borettslag.

– Det er fem leiligheter i et bygg som har én felles nødutgang, i tillegg har vi nødutgangen fra hver enkel boenhet. Så jeg måket rundt fellesutgangen vår og balkongdøra mi.

Etter det planla hun også turen til bestemor Brita Høvik (79), som nå ser ut av verandadøra.

– Det er betryggende å vite at hun har en rømningsvei hvis det skulle oppstå brann, sier Høvik-Ulvang.

Bestemor Brita Høvik sier at hun skal fortsette å passe på at verandadøra ikke blokkeres av snø. Foto: Kristina Kalinina

– Det er veldig viktig, spesielt når man begynner å bli gammel, sier bestemor Høvik takknemlig.

Etter ti minutters måking er et lite område rundt døra fri for snø. Det er fortsatt mye snø på trappene ned til hagen. Men for Høvik er det viktigste nå gjort.

– Det er nok at jeg får døra åpen, jeg kan krype resten opp på snøen. Finnmarkinger kan jo krype på snøen, det er noe vi har vokst opp med, flirer hun.