– Det lukter brent plast i bygget.

Lufthavnsjef Kjetil Kvamme bekrefter til NRK klokken 20.20 at en brannalarm har blitt utløst.

– Brannvesenet klarer ikke å finne årsak til lukten etter grundig søk.

Det sier operasjonsleder Theodor Weberg-Ellingsen til NRK like før klokken 21.00. Altså over en time etter at brannalarmen gikk.

Det er snakk om et teknisk rom som er påvirket. Det gjør det ikke mulig å styre lysene på rullebanen.

– Bygget har kritisk infrastruktur som vil påvirke ulike funksjoner ved lufthavnen. Inntil videre vil ikke fly kunne lande eller ta av.

Weberg-Ellingsen sier at det klokken 21.00 bedrives feilsøking, for å se om flyplassen kan åpnes igjen.

Det er full stans i flytrafikken ved Hammerfest flyplass etter en brannalarm. Foto: Allan Klo / NRK

Ingen trafikk

Weberg-Ellingsen sier at det ikke vil gå noen fly med det første, og at det er ukjent hvor lenge det vil vare.

Kvamme bekrefter at det ikke er noe trafikk til eller fra flyplassen nå.

– Det flyet som skulle lande om ikke altfor lenge, det står enda i Tromsø. Vi fikk gitt beskjed før de startet.

Utover kvelden er det ventet å lande ytterligere tre fly, samt at fire fly skal ta av fra flyplassen. Hva som skjer med disse er foreløpig ikke kjent.

– Foreløpig er lufthavnen stengt. Vi avventer nærmere beskjed fra Avinor, sier kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, Lina Lindegaard Carlsen, til NRK klokken 20.20.