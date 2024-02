Drøyt 80 personer fra 47 leiligheter er evakuert, opplyser Sysselmesteren på Svalbard i ei pressemelding.

Det skal være mye ild og røyk på stedet.

– Husene er veldig tette her, så det er fare for spredning. Vi evakuerer nå flere hus, sier sysselmesterførstebetjent, Kjell Arne Lundin til NRK.

I 20-tida søndag kveld jobbet brannvesenet fremdeles på spreng med å slokke brannen. Brannen er i ei leilighet. Leilighetene ligger på rekke og rad i området.

– Spredningsfaren er uendret. Vi jobber hardt for å unngå at brannen skal spre seg til andre bygninger, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen, Eva Therese Jenssen.

Har satt krisestab

Sysselmesteren fikk melding om brannen klokka 17.40.

Det var tre personer i leiligheta da brannen oppsto.

– De er evakuert ut og er uskadet. Tilstøtende leiligheter er evakuerte, opplyser Sysselmannen i ei pressemelding.

Lokalstyret i Longyearbyen har satt krisestab.

Det sier lokalstyreleder Terje Aunevik til NRK.

– Det er ingen som er meldt savnet, og det virker som at man har kontroll på situasjonen. Men det er noe vind i området.

Flere beboere vil trenge et sted å bo i natt. Foto: Anja Charlotte Markussen Hansen / Svalbardposten

Lokalstyret og Sysselmesteren har gått ut med ei melding til innbyggerne i Longyearbyen om å holde vinduer lukket.

– Vi har også sendt ut et varsel om at folk bør holde seg unna området. Det er mye røyk, som kan være skadelig å puste inn.

Samler berørte på folkebiblioteket

De jobber nå med å opprette et senter for å samle de berørte.

– Det er en del folk som vil trenge en bolig i alle fall over natta. For det er en del røyk i området. Vi åpner biblioteket, og vi har sjekket at det er god kapasitetene på hotell. Vi opplever å ha god kontroll på situasjonen, slik som det ser ut nå, sier Aunevik.

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Terje Aunevik. Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK

Flere kan bli fri for vann

Lokalstyrelederen sier det er tett mellom husene i området hvor brannen er.

– Det er nok både røyk- og vannskader også i nærliggende boliger, sier han.

Lokalstyret melder i 19.30-tida at de må stenge flere vannpumper i byen. Det på grunn av det pågående slukkearbeidet.

Dette gjør at flere vil få dårligere vanntrykk. Tidvis kan også husstander bli helt fri for vann, opplyses det.

Derfor oppfordres folk til å begrense bruken av vann.