Brann i Alta.

Det brenner på to ulike adresser i Gakori i Alta, og nødetatene er på stedet. Det ene huset er overtent.

Beboerne i det overtente huset er gjort rede for, melder innsatsleder Steinar Aas Andersen.

– Ingen er skadd, men flere hus er evakuert etter at det begynte å brenne i en garasje i Alta torsdag morgen, sier operasjonsleder John-Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt.

Innsatsleder advarer mot at det er en mulig brannstifter som går løs.

– Brannvesenet er i gang med å få kontroll på brannene, sier Andersen.

På den andre adressen er det et skur som brenner, så det er ikke brannskader på huset skuret er tilknyttet, forteller Andersen.

Ingen er skadd, men flere hus er evakuert etter at det begynte å brenne i en garasje i Alta torsdag morgen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Bruker drone i søk etter mulige gjerningsmenn

Innsatsleder Andersen ber folk være årvåkne.

For i tillegg til evakuering og brannslukning jobber politiet med drone i søk etter potensielle gjerningsmenn.

Politiet har ikke oversikt over antall evakuerte. Strømmen er kuttet til ti til femten hus i nærområde.

Olsen forteller at de jobber nå med etterforskning på stedet og for få kontroll på beboerne i området.

Politiet i Finnmark melder om at det er stor fare for spredning til øvrig bebyggelse, og ber beboere i Gakori om å lukke vinduer, da det er fare for røyk og gasser i området.

Den ene brannen skal være mindre enn den andre.