Bøtelegges etter at «Northguider» havarerte på Svalbard

Etter ordre fra statsadvokaten i Troms og Finnmark er rederiet til «Northguider» ilagt et forelegg på 300.000 kroner. Kapteinen på fartøyet er ilagt et forelegg på 35.000 kroner.

– «Northguider» fisket i et klimatisk- og værmessig svært krevende område med blant annet is, lave temperaturer, mørke og raske endringer i vind- og værforhold. Det er også stedvis mangelfullt kartgrunnlag, lang avstand til redning, samt ustabile dekningsforhold for radio i dette området.

For dårlig system

Det opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl i en pressemelding.

– Rederiet hadde ikke tilstrekkelig sikkerhetsstyringssystem for å kartlegge og kontrollere risiko for fartøy, seilas og fiskeri med «Northguider, samt de særlige forholdene som gjelder fiske i disse områdene, sier hun.

Også kapteinen på tråleren bøtelegges.

Kapteinen er bøtelagt grunnet uaktsom navigering som medførte grunnstøting med påfølgende fare for både mannskap, materielle verdier samt miljø. Han har som skipsfører ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at fisket foregikk i krevende forhold i polare farvann, nært land, værdata, redusert sikt på grunn av mørke, snø og vind, samt at han fisket i et område med delvis dårlig radiodekning og med tidevannsstrøm.

– Videre var det fare for oljeutslipp i et naturreservat. «Northguider» hadde blant annet 65.000 liter bunkerolje om bord, opplyser Sølvi Elvedahl.

Redusert straff

Både rederiet Opilio, hjemmehørende i Austevoll ved Bergen, og kapteinen har fått bøtene redusert fordi saken har blitt liggende etter at den var ferdig etterforsket. Ingen har så langt akseptert bøtene, opplyser Sysselmannen.

NRK har vært i kontakt med både rederiet og kapteinen. Ingen ønsker å kommentere bøtene, før de har fått gått gjennom grunnlaget.

Det var i romjula 2018 at reketråleren «Northguider» gikk på grunn nord på Svalbard. Under dramatiske omstendigheter ble mannskapet på 14 berget av redningshelikopter. Ingen ble alvorlig skadet.

Over to år senere står båten fortsatt fast på en sandbanke nord i Hinlopenstretet, etter at det første forsøket på å fjerne båten høsten 2019 var mislykket.

I vinter ble det bestemt båten skal hugges opp der den ligger. Planen er å kutte den opp i deler, løfte de over på en lekter og frakte de til fastlandet. Dette arbeidet vil trolig starte i juli når sjøisen er borte.

Se video fra den dramatiske redningsaksjonen: