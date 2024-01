Berges støtte til barnehjemmet kan være med på å rettferdiggjøre den russiske krigføringen, mener menneskerettsorganisasjon.

Atle Berge avviser kritikken og mener den bygger på vestlig propaganda.

Berge er kjent som grunnlegger av selskapet Ølen Betong, som etablerte seg i Murmansk i 2008.

Nå er den russiske bedriften helt løsrevet fra det norske morselskapet, ifølge Berge. Han reiser frem og tilbake til Russland via Kirkenes og driver selskapet videre.

Berge er sterkt kritisk til norske myndigheters holdning til krigen.

Selv har han altså valgt å støtte et barnehjem for blant annet foreldreløse barn fra den russisk-okkuperte delen av Ukraina.

– Indoktrinert i Russland

Den norske Helsingforskomité er kritisk til Berges støtte. De sier at den omfattende bortføringen av barn fra Ukraina er en del av krigføringen.

Inna Sangadzhieva er avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Helsingforskomiteen:

– Uansett hvor barna blir plassert, blir de utsatt for «militariserende tiltak». Det vil si at de blir påtvunget russisk propaganda. De må kle seg som andre russiske barn i militær uniform, og de blir indoktrinert, sier Sangadzhieva.

Teddybjørner på et torg symboliserer barna som er bortført fra Ukraina under krigen. Demonstrasjonen i Brussel i februar i fjor var i regi av ukrainske flyktninger og organisasjonen Avaaz. Foto: NICOLAS MAETERLINCK / AFP/NTB

Også en FN-ekspert har sagt at barna blir nektet å snakke ukrainsk eller på andre måter ta vare på den ukrainske identiteten sin. Det går frem av en pressemelding fra sikkerhetsrådet.

Det har vært tilfeller hvor spedbarns navn er byttet ut, slik at det blir vanskelig å identifisere barnet etterpå, ifølge BBC.

Over 19.000 er bortført

Minst 19.546 barn er bortført fra de okkuperte områdene og sendt til Russland etter at krigen ble trappet opp for snart to år siden, ifølge både ukrainske myndigheter og FN.

Ukraina anklager Russland for å bortføre barn systematisk for å ødelegge ukrainsk identitet.

Den internasjonale strafferettsdomstolen ICC har utstedt arrestordre mot både det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova og Vladimir Putin på grunn av praksisen.

Sangadzhieva forklarer den russiske strategien slik:

– Målet er å vise russere at intensjonene med krigen er gode, altså å redde barn som ikke har det bra under «nazistene».

Barna brukes som et ledd i russisk propaganda, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité Foto: Den norske helsingforskomiteen

– Putin trenger å rettferdiggjøre denne meningsløse krigen. Derfor trenger han barn, som symboliserer den svakeste og mest sårbare gruppen, som trenger beskyttelse.

Sangadzhieva mener Atle Berge blir en brikke i dette med sin støtte:

– Det finnes ingen mulighet til å sjekke om midlene blir brukt som ønsket. Men russiske myndigheter kan bruke informasjon om støtten for å legitimere internasjonalt at de «redder barn», sier Sangadzhieva

– Berge burde heller gjøre alt han kan for å få barna tilbake til Ukraina.

Avviser «propaganda»

Man alt dette er propaganda, sier den norske forretningsmannen Atle Berge.

Det var lokalavisa Grannar som først gjenga Berges opplysninger om at han støtter barnehjemmet.

Berge ønsker ikke å stille til intervju med NRK, men ber om å få nummererte spørsmål på e-post.

Disse spørsmålene stilte NRK Atle Berge Ekspander/minimer faktaboks Du nevnte for Grannar at du støtter et barnehjem for foreldreløse barn fra den russisk-okkuperte delen av Ukraina. Hvor lenge har du gitt slik støtte, og hvor mye er det snakk om? Hva kan du si om barnehjemmet? Hvor er det, og hvor mange barn er det der? Hva var foranledningen til at du begynte å støtte dem? Tall fra FN, sitert av ukrainske myndigheter, sier at 19.500 barn er bortført til Russland. Hva tror du om det? Hva tenker du om at støtte til barnehjem i realiteten kan være en støtte til å holde barn vekk fra hjemlandet? Hvordan betrakter du den nasjonale og kulturelle tilhørigheten til disse barna?

Han svarer delvis på ett av dem – om hva slags barnehjem det er snakk om:

«Det er et norskstøttet senter for hjemløse og vanskeligstilte familier. De støtter òg vanskeligstilte fra krigen.»

Han svarer ikke på hvor lenge han har støttet senteret eller hvor mye han gir.

NRK spør blant annet om bortføringen av barn, og at han i realiteten kan komme til å støtte at Russland holder ukrainske barn borte fra hjemlandet.

Berge avfeier spørsmålene som bygget på propaganda og hat mot Russland.

«Håpløse spørsmål. Det skinner klart igjennom at du er enormt russofob», skriver han i en melding.

Atle Berge mener NRKs spørsmål om hans støtte til barnehjem er «håpløse», og at reporteren er «enormt russofob». Foto: Bård Wormdal

– Hvor dumme kan Vesten bli?

«Norges standpunkt i denne striden er en katastrofe», mener Berge. Han mener Norge skulle vært nøytrale og kun støttet Ukraina med humanitær hjelp.

Han er lite imponert over aldrende stridsvogner og F16-fly som leveres fra Vesten til Ukraina.

«De vil aldri klare å få Ukraina til å vinne over Russland. Hvor dumme kan Vesten bli? Og Norge er blant de aller dummeste, det å gå så sterkt imot Russland, vårt naboland i nord.»

Berge hevder at Ukraina er et av de mest korrupte landene i verden. Det har vært delvis riktig, men kampen mot korrupsjon er en fanesak for president Volodymyr Zelenskyj. Tiltakene gir resultater, ifølge organisasjonen Transparency International:

De rangerer Ukraina flere hakk foran Russland på sin oversikt. Mens tilstanden i Ukraina blir bedre, er den omtrent uendret i Russland.

Atle Berge med sin advokat Per Ristvedt i Oslo tingrett da han saksøkte staten for 140 millioner. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Saksøkte staten

Berge har også tidligere vært sterkt kritisk til norske myndigheters håndtering av forholdet til Russland.

Han har forklart at han ble forsøkt vervet av norsk etterretning, og at dette førte til store problemer med å drive Ølen Betong i Russland.

Han gikk til sak mot staten med krav om erstatning på opptil 140 millioner, men vant ikke fram verken i tingretten eller lagmannsretten.