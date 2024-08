– For noen dager siden var denne siden grønn, sier bonde Bjørn Tore Søfting og peker på den solsvidde marka.

Mens folk flest i Vadsø har nytt uvanlig varme sensommerdager, har Søfting sett med gru på hvordan store jorder har gått fra grønt til brunt.

Noen fattige regndråper natt til mandag var ikke merkbart i det hele tatt. Det er flere uker siden det kom et noenlunde brukbart regnskyll.

Sauene til Bjørn Tore Søfting går på jord som har mye sand, og som derfor er ekstra utsatt for tørke. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tall fra nærmeste målestasjon viser at det våteste døgnet den siste måneden var den 28. juli, med bare 1,6 millimeter nedbør. Samtidig har temperaturen vært oppe i 28 grader.

– Det er for høye temperaturer, for mye vind og for mye sollys. Pussig å si det fra Finnmark, men ...

Søfting, som også er nestleder i Finnmark Bondelag, tror tørken har ødelagt muligheten for å slå gresset en siste gang.

Deler av jordstykket har mer sand enn resten og er ekstra utsatt for tørke. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Normalt tenker vi at fukt får vi alltid etter i august måned, med regn og lavtrykk, men ikke i år.

Første del av sommeren var derimot i våteste laget, så den første slåtten ga mindre enn normalt. Alt i alt regner Søfting med å sitte igjen med to tredeler av en normal avling.

Ødelagte beiter

Tørken rammer ikke bare jordene som slås, men også plantene som sauene beiter på i utmarka.

Det er knusktørt nesten overalt. På kartet som viser skogbrannfare, lyser så godt som hele Finnmark ildrødt.

– Det er én ting at vi har dårlig vekst på jordene, men beitene ser også ut til å tørke ut. Så det blir også en stor utfordring, sier Lise Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag.

– Det har vært fint vær over lang tid. Og det er selvfølgelig positivt for mange, men for oss bønder er det veldig krevende nå.

Foto: Lise Kaldahl Skreddernes

Hun ser litt lokale variasjoner og litt mer nedbør i vestfylket. Alt i alt er det likevel dårlig.

– Det ser ikke bra ut for å få til en slått her, for å si det sånn.

Ifølge Skreddernes var det ganske greit frem til den første slåtten – for de fleste omkring midten av juli.

– Hovedoppgaven vår på sommeren er å få til nok fôr til dyra gjennom vinteren. Når vekstforholdene er så dårlige som de er nå, så blir det veldig stress, sier bondelagslederen.

Gresset skulle vært grønt og frodig, men det ligner mer på høy. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Ekstrem tørke

Statsmeteorolog Eirik Samuelsen sier at det i juni var våtere enn normalt, mens det var tørrere enn normalt i juli og august.

– Det har vært veldig mye varme, vi har hatt et stabilt høytrykk som har ligget nordøst for oss. Det har gitt ekstrem tørke mange steder i Nord-Norge, og da særlig i Øst-Finnmark, sier Samuelsen.

Skreddernes er klar på at bøndene trenger regn nå.

– Jeg må bare beklage for dem som ønsker seg finvær, men nå ønsker vi oss virkelig regn, sier hun.

– Hvis det nå kom skikkelig nedbør over hele Finnmark, ville det redde denne andre slåtten?

– Det ville nok redde noe, men ikke alt. For det som har tørket helt ut, som rett og slett er brunsvidd, vil det jo ikke rette opp igjen. Men det er stor forskjell på hvor mye tørke jorda tåler også, hvor godt jordsmonnet er. Regn nå hadde i hvert fall berget noe av det.

Bjørn Tore Søfting regner med å få en avling på 1200 rundballer denne sommeren, mot normalt 1800. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Har noe på lur

Bjørn Tore Søfting sier han kanskje må redusere antall dyr for å komme over vinteren, eller kjøpe inn fôr.

Men i beste fall klarer han seg med kriselageret. Han var jo forberedt på værets luner:

– Vi har alltid hatt en sånn strategi at vi har en del gamle rundballer på lager. For vi vet aldri neste års sesong. Det finnes et lager med ca. 300 gamle fra i fjor, som en buffer.

– Tror du at du berges?

– Ja, sikkert. Vi får være optimistiske.