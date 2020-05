Bonden Geir har nødslaktet fem kyr på grunn av ølbokser

– At de dør på en så idiotisk måte, er helt forferdelig.

Geir Freddy Toftaker i Målselv i Troms har drevet gård siden 1998. Han forteller at som bonde får han et forhold til kyrene som han sammenligner med det folk har til hund og katt. Han blir glad i dyrene.

Da synes han det er helt forferdelig å se kyrne dø det han bare kan anta er en svært smertefull død. Og de siste årene har han opplevd det fem ganger. Senest for noen dager siden.

– Jeg var inne i fjøset på morgenen. Da jeg kom tilbake to timer senere var det en stor blodpøl fremfor kua.

Dette synet møtte Geir Freddy da han kom inn i fjøset. Foto: Privat

– Hører mange slike historier hvert år

Toftaker har en moderne fjøs. Han har fôrmikser, som han hiver tre rundballer oppi i slengen. Mikseren maler fôret og mater kyrene annenhver time hele døgnet. I mikseren er det flere magneter som skal fange opp hvis det har havnet for eksempel metallrester, spiker eller stålstrenger i fôret.

– Men brus- og ølbokser er laget av aluminium, så den fanger ikke opp det. De er ikke magnetisk. Hvis det kommer bokser eller lignende i mikseren males det i små biter, slik at det blir knivblad ut av det.

Den morgenen Toftaker var inne i fjøset la han merke til at det var boksrester på fôrbrettet. Han fikk ryddet det vekk, tømte mikseren og kjørt det bort. Bonden håpte derfor at han hadde klart å berge det unna dyrene.

Geir Freddy Toftaker har vært bonde i over 20 år, og sier han får et forhold til kyrene på samme måte som man får med hund og katt. Foto: Privat

– Men for den ene var det for sent.

Nye Troms omtalte saken først.

Historier lik Geir Freddy Toftaker sin har Norges Bondelag hørt flere ganger, sier 1. nestleder Bjørn Gimming.

– Vi har etter hvert fått mange slike historier. Hvert år kommer det nye historier.

Gimming sier til NRK at det er vanskelig å si noe om hvor ofte det skjer, og om utviklingen. Det finnes i dag ikke statistikk over hvor mange dyr som dør på grunn av søppel i fôret.

– Vi har prøvd å finne ut hvor stort problemet er, men det har vi ikke klart å få noe svar på. Det blir ikke registrert hva som er den konkrete årsaken til slike skader, verken når dyret nødslaktes eller når de får behandling av veterinær.

Stor oppmerksomhet på sosiale medier

Geir Freddy sier han bare kan tenke seg til hvor vondt og ubehagelig det var for kua.

– De blir oppskåren innvendig, og blør rundt omkring i kroppen. Nå vet jeg ikke akkurat hva som ble angrepet her, men når kua blør ut fra både munnen og nesen, så er det alvorlig.

Bonden hadde ikke annet valg enn å gjøre som han har måtte gjort fire ganger før. Få tak i veterinær for å få rekvirert nødslakt av kua. Denne gangen ble i hvert fall kjøttet berget. Geir Freddy har snakket med slakteriet, som sier at de får inn mange hvert år som må bøte med livet av samme årsak.

De fire tidligere gangene har han holdt frustrasjonen og sinnet over det han ser i fjøsen unna offentligheten. Men denne gangen fikk han nok.

– Jeg ble så forbanna at jeg var nødt til å legge det ut på Facebook. Nå må folk begynne å bruke hodet, og tenke litt. Hvis man ser langs veikantene, så er det utrolig mange bokser som ligger slengt. Boksene er så lette at vinden tar tak i dem og sprer dem over jordene.

Innlegget fikk kjapt oppmerksomhet, og er ifølge Toftaker nå delt 1200-1300 ganger. Mange gir sympati og uttrykk for at de synes det er forferdelig.

Bjørn Gimming i Norges Bondelag er glad for at Toftaker valgte å dele sin historie. Han mener all oppmerksomhet saken kan få både i sosiale medier og i media er bra.

– Det kan bidra til å heve bevisstheten hos folk flest. Dette handler holdninger, og bunner i stor grad i et holdningsproblem. Jeg tror ikke så mange er helt klar over konsekvensene hvis dyr får i seg en ødelagt boks eller fragmenter av det.

Bjørn Gimming er 1. nestleder i Norges Bondelag. Han hører flere ganger hvert år samme historie som Geir Freddy forteller om. Foto: Aryo Dale/Norges Bondelag

Mener det handler om sunt folkevett

Tilbake i 2016 fremmet Norges Bondelag forslag om at panten måtte økes vesentlig, fordi de mener det ville føre til mer resirkulering.

– Vi fikk delvis gjennomslag. Panten ble hevet en del, men jeg tror panten burde vært hevet mer for å gi en sterkere gevinst til å faktisk levere det fra seg.

Selv tror Geir Freddy Toftaker at sunt folkevett er den beste løsninga for å få bukt med dette, men sier alle tiltak er gode tiltak. Enn så lenge gjør han det han kan for å unngå at det skjer igjen.

– Hver vår når jeg er og sprer gjødsel, så er det ikke langt gress. Da ser jeg alt. Jeg har søppelsekk med i traktoren hele tiden for å plukke opp alt jeg ser. Men det er ikke sesongbetont det med at det hives bokser. Det gjøres hele året. Så når gresset er så høyt som det må være når det skal slås, så ser jeg ikke det.

– Da går det inn i rundballepressa, og blir presset sammen med gresset. Så vær så snill, tenk over at dette kan drepe et dyr.