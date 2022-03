Bonde dømt til fengsel etter at 60 døde dyr ble funnet i fjøset

Dyrevelferdsloven § 37 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 24 første ledd bokstav a;

Ifølge dommen skal bonden ha unnlatt å sørge for at 40 sauer og 100 lam hadde tilstrekkelig tilgang til vann, råmelk, melkeerstatning og fôr, slik ta flere dyr ble avmagret og/eller døde.

Dyrevelferdsloven $ 37 annet ledd, jf. første ledd, jf. $ 24 første ledd bokstav b;

Ifølge dommen har bonden unnlatt å sørge for at søyer og lam fikk tilstrekkelig tilsyn og stell, blant annet ved at;

dyrene var oppstallet i fjøs hvor dyrene kunne skade seg på gjenstander, gå seg fast og/eller falle i usikret etasjeskille

fjøset hadde ikke tilgang til naturlig dagslys og kun begrenset kunstig lys

nyfødte dyr fikk ikke ekstra varme, foring eller avskjermet liggeplass

det ble ikke gjennomført regelmessig klipping av ull eller klauvskjæring

veterinær ble ikke tilkalt i tilstrekkelig grad da dyr ble syke. Dermed led flere dyr, ble avlivet og/eller døde som følge av manglende behandling

Dyrevelferdsloven § 37 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 24 første ledd bokstav c;

Bonden unnlot å fjerne kadaver som lå sammen med de levende dyrene, noe som medførte økt risiko for spredning av sykdom.

Dyrevelferdsloven § 37 annet ledd, jf. første ledd. jf. § 23 første ledd;

Bonden unnlot å fjerne døde dyr. Han fjernet heller ikke møkk og gammelt fôr fra dyrenes oppholdssted, slik at dyrene måtte oppholde seg på skittent underlag og ble tilgriset av møkk og urin.