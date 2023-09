Kunder hos landets største brikkeutsteder, Fremtind service, fikk nylig en e-post om endringer i avtalen.

Fra 1. november blir det abonnement på bombrikken.

– Det skal dekke kostnadene med kjøp og distribusjon av brikker, sier kommersiell direktør Svein Skovly i Fremtind service.

Fra før av får selskapet beholde 1,75 prosent av det kundene betaler i bompenger, men det er ikke nok.

Kommersiell direktør Svein Skovly i Fremtind Service.

– Dere krever inn åtte milliarder kroner hvert år. Hvorfor kan dere ikke bruke noen av de pengene til å dekke økte kostnader?

– De pengene vi krever inn blir vi ikke sittende med. Vår jobb er å kreve inn bompenger på vegne av de norske bompengeselskapene. For det får vi 1,75 prosent av innkrevingsbeløpet. Det kan høres mye ut, men det er det ikke.

Innføringen av nytt bebyr ble først omtalt av Motor.

Bilorganisasjon: – Bompengeprofitører

Tidligere i år varslet brikkeutstederen Flyt at de ville ta fem kroner i månedlig gebyr.

Det ble først stemplet som ulovlig av myndighetene, men så godkjent av Vegdirektoratet.

Når Fremtind nå også innfører månedsleie kan det gi en ekstrainntekt for bombrikkeselskapene på 180 millioner kroner i året.

Foto: KNA / Tomas Moss

Samfunnskontakt Tor Valdvik i Kongelig norsk automobilklubb (Kna) mener praksisen er forkastelig.

– Kna reagerer kraftig på at vi nå skal få bompengeprofitører her til lands som innfører et slags privat avgiftsdiktatur.

På NRK Helgemorgen søndag spurte han hvordan regjeringa kunne akseptere at selskapene kunne ta seg ytterligere betalt fra norske bilister.

– Hvis de ikke får det til å gå rundt så er det ikke grunnlag for videre drift. Da må de overlate det til andre.

Skovly i Fremtind sier de forholder seg til de rammebetingelsene som er gitt.

– Bompengeprofitører kjenner vi oss lite igjen i. Kostnadene for disse brikkene kunne vært lagt et annet sted, men da kunne bompasseringene blitt dyrere eller nedbetalingstiden lengre.

Følger med på utviklinga

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at gebyrene er strengt regulert.

– Departementet har bedt Statens vegvesen om å følge nøye med på denne utviklingen, med å kreve månedsgebyr i stedet for et depositum for brikken.

Tor Valdvik i Kna sier at billistene gjennom bompengene allerede betaler ca. en milliard kroner til administrasjon.

– Du kan tenke deg reaksjonen hvis private barnehageselskaper hadde innført en avgift på 180 millioner på grunn av prisøkning.

Kundene hos Fremtind har tidligere betalt 200 kroner i depositum for bombrikken.

– De som har betalt inn depositum slipper å betale før det har gått 40 måneder, sier Skovly i Fremtind.