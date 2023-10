– Vi har ikke solgt enda. Det har ligget ute i 100 dager. Vi har hatt folk på visning, men huset er jo ikke solgt.

Det sier boligeier Olaf Styrvold i Tromsø til NRK. Han opplever at det går veldig tregt å selge huset selv om boligprisene har gått ned.

Han tror det skyldes høyere renter, dyrtid og generell usikkerhet i markedet.

– De som har vært mest interessert, nådde ikke opp med tanke på finansiering, sier han.

Tromsø er blant byene som har lengst omsetningstid på boliger.

– Nest svakeste september

Onsdag la Eiendom Norge fram sin månedsstatistikk. Den viser at boligprisene i Norge sank med 1,9 prosent i september.

– Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en september-måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen tror denne utviklingen vil fortsette ei stund til.

– Vi venter en svak prisutvikling de neste månedene, og i lys av de mange renteøkningene er det oppsiktsvekkende at vi ikke har fått en svakere boligprisutvikling før nå. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 trolig ende rundt null, sier han.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 3,7 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger med omegn med en oppgang på 10,4 og 9,7 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

I Oslo falt boligprisene i september med 1,9 prosent, som er likt med landssnittet. Det største fallet blant byregionene hadde Tromsø med en nedgang på 2,6 prosent, mens Stavanger og omegn hadde den minst dårlige utviklingen med en nedgang på 0,1 prosent.

Boligtallene for september Ekspander/minimer faktaboks I september ble det solgt 9.091 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 73.269 boliger i Norge, noe som er 0,3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I september ble det lagt ut 11.158 boliger for salg i Norge, noe som er 4,8 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 84.927 boliger i Norge, noe som er 4 prosent flere enn i samme periode i 2022. Kilde: Eiendom Norge

Boligeier Olaf Styrvold i Tromsø sier det merkes økonomisk å sitte med to boliger.

– Det er jo en del penger og vi er begge pensjonister. Men det går rundt, vi har nedbetalt hytte, hus og bil. Så at vi har kjøpt en ny leilighet, det er klart, det er ikke gratis. Vi har rammelån, men ikke mellomfinansiering. Vi har ikke håpløse renter i forhold til toppen. Men du må huske, vi var en av dem som bygde dette huset da det var 15 prosent rente. Vi har vært borti høye renter før, sier Styrvold.

Beskjed til Norges Bank

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge kommer med klar beskjed til Norges Bank.

– I september satte Norges Bank opp renten ytterligere og åpnet for muligheten for en økning til i desember. Den siste kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen. Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever, sier Lauridsen.

– Mange sitter på gjerdet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at det nå er høststemning i bruktboligmarkedet.

– Pengepolitikken har gitt bråstopp i nyboligmarkedet, og bremser aktiviteten i bruktboligmarkedet. Bruktboligmarkedet er likevel velfungerende. Mange selgere er villige til å forhandle på pris og de som ikke er villige har ofte is i magen og avventer salget, sier Geving til NTB.

Landsjef Randi Marjamaa i Nordea tror prisfallet vil forsterkes utover høsten.

– Det er fortsatt mange som søker om finansieringsbevis, men vi ser en nedgang i antall kunder som faktisk kjøper bolig. Mange sitter på gjerdet og avventer for å se hvordan markedet utvikler seg videre, sier hun til NTB.

Kan gjøre grep i statsbudsjettet

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at nedgangen ikke er større enn man skulle tro, gitt det økonomiske bildet nå om dagen.

Han sier at regjeringen har ting i verktøykassa som de kan komme med når de legger fram statsbudsjettet fredag som kan bidra til å dempe boligprisfallet.

– Tross alt er det en sektor som sysselsetter svært mange og som hele privatøkonomien i landet er tuftet på. Blant annet kan de kutte skatt på bolig, for eksempel øke rentefradrag, slik at færre må selge og flere kan kjøpe. Det kan være med å bremse en mulig boligprisnedgang – hvis regjeringen ønsker dette, sier Knudsen til NTB.