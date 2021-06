Det er boksmangel i Europa og produsenter av drikkevarer på boks går en usikker tid i møte.

En av dem som blir direkte berørt er verdens nordligste bryggeri, Mack. De produserer over 90 ulike produkter av øl, sider og mineralvann.

Bryggeriet har allerede mottatt varsel fra sin boksleverandør om at tilgangen er begrensa. Det betyr at flere varer vil gå tom.

– Det som kommer til å skje er at vi ikke klarer å dekke det behovet som er i markedet. Vi kommer til å gå tom for visse varianter, sier administrerende direktør i Mack, Roger Karlsen.

Det var Nye Troms som omtalte saken først.

Administrerende direktør i Mack, Roger Karlsen, frykter at de ikke får produsert det de ønsker. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Pandemien får skylda

Mangelen på boks vil også gå ut over brus- og siderproduksjonen.

Men Karlsen forteller at det er øltypene Isbjørn, Isbjørn Lite, Arctic og Pils som forventes å bli berørt.

– Det er ikke så mange måter å løse det på. Det er en kjedelig situasjon, sier han.

Mack sliter allerede med et begrensa vareutvalg i noen butikker. Ifølge prognosene vil det bli verre.

– Det humper og går litt. Vi er litt begrensa i vareutvalget vi tilbyr nå. Og det er varsla ytterligere problemer fremover.

I tillegg har Mack opplevd en betydelig markedsvekst det siste året, med en økning på rundt 50 prosent på boks.

Koronapandemien har gjort at folk tilbringer mer tid hjemme og handler mer i dagligvarebutikkene.

Vanligvis er lageret nesten fullt av paller med drikkevarer. Nå er det litt mindre enn vanlig her. Foto: Veronica Turnage / NRK

Boksmangelen er også en utfordring i USA. Allerede i fjor opplevde bryggeriene at det ble for lite bokser til produksjonene deres.

Stengte restauranter under pandemien har ført til at flere kjøper øl og brus på butikken, hvor det i større grad selges på boks.

Vi drikker mer øl og brus

I Norge har de stengte grensene til Sverige gjort at mer av handelen foregår hjemme. Dermed har salget av flere varer skutt i været, deriblant butikkøl.

Også Aass bryggeri opplever at det er en krevende situasjon i forhold til leveranser framover. For selv om ølkonsumet i Europa har gått ned 20 prosent under pandemien, er det forholdsvis uendret i Norge for Aass sin del. Men handlemønsteret har endret seg drastisk.

Christian Aass, administrerende direktør i Aass bryggeri. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Ting vil nå normalisere seg, men forbrukerne har fått øynene opp for hvor viktig norsk industri er i perioden vi nå har vært inne i, sier administrerende direktør Christian Aass.

Han opplever at Europa begynner å få opp øynene for at boks er en god emballasjeløsning. Aass viser til at 70 prosent av all aluminium som er utvunnet er gjenvunnet. Fram til nå har det vært store volum med øl på plastflasker i Europa.

– Det håper jeg vi aldri ser i Norge, både på grunn av plasten i seg selv og kvaliteten på ølet, sier Aass.

Ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen har salget av øl og brus i Norge steget kraftig under pandemien.

Fra mars 2020 til mars i år har salget av øl steget med nesten 12 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Salget av brus har økt med omtrent 30 prosent.

Enn så lenge produserer de så mye de kan på Mack. Foto: Veronica Turnage / NRK

Endringslogg 19:53: Svaret fra Aass bryggeri kom etter saken først ble publisert, og er lagt inn i etterkant.