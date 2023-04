Nært Kirkenes sentrum, i Øst-Finnmark, finner vi Fjellhallen. Her møtes byens befolkning for ulike treninger. Det har også blitt til et samlingssted for russerne som bor i byen.

Georgii Chentemirov er én av dem som kommer hit for å koble av verden på boksematta. For på bokseklubben er det ikke lov å snakke om politikk.

– Bokseklubben tar imot nye folk med vennlighet. De vil hjelpe deg, og jeg kan hjelpe dem, da jeg har bokset før, sier Chentemirov.

Han flyktet fra hjemlandet til Kirkenes høsten 2022. Men selv her slipper han ikke unna krigen i Ukraina.

Han forteller at i den lille grensebyen er det mange russere som støtter Putins krig, og viser til blant annet Z-tegninger som har dukket opp i byen. Det gjør han urolig.

– Til tross for at man er her, så føles det ikke som om den russiske aggresjonen stopper, forteller han.

Journalisten Georgii Chentemirov viser programleder Helene Sandvig Z-symbolene som er tegnet i Kirkenes sentrum. Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

Risikerte fengsel

Chentemirov jobbet som uavhengig avisjournalist i Petrozavodsk, noe som etter hvert ble vanskelig.

– 14. september opplevde jeg et informasjonsangrep mot meg. Det ble skrevet en artikkel om meg på nett. Der stod det at jeg formidler farlige ting, at jeg ikke er en patriot og at jeg er imot krigen. Jeg tror det var FSB som skrev det, forteller Chentemirov.

Han tok dette som en advarsel fra myndighetene, og måtte ta et valg. Om han fortsatte å formidle nyheter, kunne han risikert fengselsstraff. Derfor valgte han å forlate hjemlandet sitt.

– Det var emosjonelt veldig vanskelig, sier han om valget.

Chentemirov sier at det er mange russere i Kirkenes som støtter Putins krig, og det gjør han urolig. Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

Nå bor han i Kirkenes sammen med familien sin, og jobber for nettavisa The Barents Observer.

Ønsker ikke å ta parti

Det er over ett år siden Russland invaderte Ukraina. For mange russere i grensebyen er det fortsatt vanskelig å snakke om det som skjedde 24. februar 2022.

Blant de 400 russerne som bor i Sør-Varanger finner vi Natalia Pedersen. Hun har bodd her i 25 år, og hun ser en klar endring i samfunnet.

– Man ser at lokale folk har plutselig blitt redd for russere. Folk har fjernet meg fra vennelister, blokkert meg – for jeg har plutselig blitt den store, stygge ulven. Men jeg har ikke gjort noe galt, forteller Pedersen.

Natalia Pedersen sier at det er én sannhet i Russland og én sannhet i Norge, og hun ønsker ikke å ta noen standpunkt i krigen. Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

I løpet av det siste året har det vært flere demonstrasjoner mot krigen i Kirkenes. Pedersen har bestemt seg for å stå over disse. Selv om hun er imot krigen.

– Jeg følte ikke for det i år. Det blir liksom ikke helt riktig.

– Jeg støtter hverken Putin eller Zelenskyj. Jeg er kanskje litt brutal når jeg sier at jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg om folkene som er rundt meg. Hvis man hadde brydd seg litt mer om sine nærmeste, så hadde krigen kanskje aldri oppstått.

På spørsmål om hun tror dette kan få folk til å tenke at hun støtter krigen, svarer hun:

– Ja, det tror jeg nok.

– Hva er det som gjør at folk kan tro det?

– Det er kanskje fordi jeg ikke tar noens parti. Kanskje fordi jeg ikke jatter med. Kanskje fordi jeg ikke tar flagget og vifter med det i byen. Jeg vet ikke, men jeg vil ikke være en del av hverken den ene eller andre «radikale» siden, sier Pedersen.

Forbudt å snakke politikk

Til tross for ulike oppfatninger av krigen så finnes det et sted hvor alle disse store og vanskelige tankene skrelles av. Hvor man kan møtes, uavhengig av hva man måtte mene og tenke om krigen som pågår i Ukraina.

For i det boksehanskene tas på, og man inntar matta, forsvinner tankene.

Pedersen er blant de eldste på treningen, og hun betegner seg selv som en bestemor i klubben. For henne betyr bokseklubben enormt mye.

– Det er en pustepause. Her er det forbudt å snakke politikk. Sånn er det bare, forteller Pedersen.

Det er også her mange russere møtes for første gang. Pedersen har sett Chentemirov i byen, men aldri utvekslet ord med han.

Nå ønsker hun Chentemirov velkommen til Kirkenes.

«Bestemoren» i bokseklubben, Natalia Pedersen, ønsker nykommeren Georgii Chentemirov velkommen til grensebyen. Foto: BJØRN FRODE HOLMGREN / NRK

– Jeg er den eldste i klubben, så å si bestemor. Derfor holder jeg meg i bakgrunnen, og er her for å støtte dere. Jeg er veldig glad i menneskene her. Jeg får energi og føler tilhørighet her. Jeg håper vi kommer til å treffes igjen.

– Det håper jeg også, svarer Chentemirov.