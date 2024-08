Nye, flotte rasteplasser sørger for at turistene heller parkerer bobilene der, fremfor å betale på campingplasser.

Det opplever campingverten på Olderfjord Turistsenter. For like ved campingplassen har det åpnet en helt ny rasteplass.

– Vi merket det med en gang plassen ble åpnet. Da slet vi med å fylle plasser, sier Helge Ragnvald Olaussen.

Og han er bekymret.

Helge Ragnvald Olaussen driver Olderfjord Turistsenter i Finnmark. Foto: Skule Isaksen / NRK

Den nye rasteplassen mangler skilt for korttidsparkering, noe som gjør at turistene ikke bryter noen lov hvis de overnatter der gratis.

Olaussen forteller at dette spiser av verdifulle inntekter for campingnæringen.

– Vi i bransjen møter er en uventet konkurranse fra staten, sier Ragnvald Olaussen.

Uskiltede rasteplasser kan også ut over sikkerheten, mener andre.

Bobiler lar seg friste til å overnatte gratis på denne rasteplassen i Olderfjord i Finnmark. Foto: Skule Isaksen / NRK

– Går ut over sikkerheten

– Det er veldig uforståelig at det ikke er skilta med «camping forbudt» for bobiler og campingvogner på rasteplasser.

Det sier Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv.

Ifølge NHO har flere bobiler på rasteplasser blitt et problem over hele landet. Og organisasjonen er bekymret for sikkerheten.

Olderfjord i Finnmark passeres av alle veifarende på tur til og fra Nordkapp, et populært reisemål for turister. Foto: Skule Isaksen / NRK

For på campingplasser må det være fire meter mellom hver bobil av hensyn brannsikkerheten. Det gjelder ikke på rasteplasser, for de er ment til korttidsparkering.

Men når dette ikke er skiltet, så camper turistene gjerne tett i tett.

– I stedet for å betale 350 kroner for å stå trygt og sikkert, så kan du stå gratis og ta sjansen, sier Buseth.

Jarle Buseth er bransjesjef for camping i NHO Reiseliv. Foto: Teams

Kan forby parkering om natta

Samferdselsdepartementet er kjent med at stadig flere turister overnatter på rasteplasser.

Departementet understreker at disse plassene langs veien er ment for slitne sjåfører:

– En del yrkesgrupper er pålagt å hvile, men også andre vil ha behov for hvile, særlig om natta. Overnatting er derfor tillatt, sier rådgiver Eivind Windingstad Stensrud.

Dersom bobiler og campingbiler utgjør et problem for dem rasteplassen er tiltenkt, foreslår departementet at man anvender skilt som forbyr disse parkering om natta, mellom klokka 22 og 08.

Grafikk: Matheo Dolva / NRK

Men hvem har i så fall ansvaret for å sette det opp?

– Det er som oftest kommunene som ber om vedtak på dette skiltet, men vi kan også anvende det på rasteplasser langs riksveg der bobiler og campingbiler er blitt et problem. Langs fylkesveier bør initiativet komme fra fylkeskommunen, sier Stensrud.

Ønsker dialog og tips

Statens vegvesen er ansvarlig for skilting til alle rasteplasser, men ikke for informasjonen på plassene.

Likevel ønsker de dialog om utfordringer som kan oppstå.

– Ta kontakt dersom du ser et problem på de ulike rasteplassene, så ser vi på det. Og sammen i dialog finner vi ut om det er noe vi kan gjøre, sier Solveig Hansen, fungerende avdelingsdirektør, Statens vegvesen.