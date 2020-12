Hengte ut kvinne på nett for å ha hatt sex med gift mann

– Motivet for å legge ut dette handler om å påføre meg skam, sier den fornærmede til NRK.

– Det kan starte en rykteflom for å sverte meg.

Tidligere denne uken ble et bilde publisert i en stor gruppe på Facebook. Bildet viser et anonymt brev som oppgir både navn og adresse på en person som angivelig skal ha vært elskerinnen til en gift mann. Der blir hun pekt ut som direkte årsak til at et ekteskap gikk i oppløsning.

Bildet ble raskt fjernet, men kvinnen som ble hengt ut hevder å ha fått mange reaksjoner fra kjente.

Hun beskriver situasjonen som belastende og ubehagelig.

Foto: Skjermdump / NRK

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med personen som publiserte bildet.

– Dette er ulovlig

– Det er ikke lov å dele informasjon av andre med mindre det blir godkjent av den eller de det gjelder, sier Guro Skåltveit i Datatilsynet.

Ifølge Skåltveit er det ditt ansvar som mottaker av sensitiv informasjon, å ikke spre det videre.

Det er ditt ansvar som mottaker av sensitiv informasjon å sørge for at den ikke spres videre, mener Guro Skåltveit som er senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet. Foto: Åsa Mikkelsen

– Man skal ikke være en del av den videre delingen som sprer personlig informasjon på nett. Det kan være falske beskyldninger og det er ryktespredning. Det bør man ikke bidra til, sier Skåltveit.

I slike saker ville Datatilsynet involvert politiet, men ikke i denne saken fordi bildet er fjernet fra nett.

Ser en økning i slike typer saker

– Vi ser og føler på er at det er en øking i denne type saker, sier Morten Daae, som er påtaleleder i Finnmark politidistrikt.

Politiet har ikke konkrete tall som bekrefter at det har økt, fordi det går inn under forskjellige brudd på straffeloven. Han oppfordrer folk til å tenke seg om før man publiserer på nett.

Morten Daae jobber i felles enhet for påtale i Finnmark politidistrikt. Han mener kommentarfelt på nett har gjort terskelen lavere for å spre sitt budskap. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Selv om man har ytringsfrihet kan man ikke si hva man vil. Noe av det man uttrykker kan havne under en straffebestemmelse. Det blir en vurdering fra sak til sak, sier Daae.

En lignende sak endte med bot på 9600 kroner

I slutten av oktober ble en kvinne dømt i Hammerfest tingrett for å ha delt sensitive personopplysninger på nett.

Hun ble dømt etter å ha delt et innlegg i en offentlig Facebook-gruppe med 4300 medlemmer.

Kvinnen la ut bilder med sensitive personopplysninger uten godkjenning fra den omtalte.

En tidligere dom i Hammerfest tingrett førte til bot. Brudd på §267 kan straffes med opptil ett år fengsel eller bot. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Retten dømte henne til å betale 9600 kroner i bot, i tillegg til saksomkostninger.

Retten la vekt på antall medlemmer i facebook-gruppen der innlegget ble delt.

Umulig å ikke få det med seg

Den fornærmede mener det er unngåelig å ikke få med seg slike publiseringer når man bor i en liten by.

Kvinnen har latt seg intervjue av NRK for å rette søkelyset mot netthets.

– Det er en økende tendens med netthets i alle former på alle digitale arenaer. Vi bør kanskje spørre oss selv om hva slags samfunn vi vil ha, sier hun.