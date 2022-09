– Det er en familie som er i en håpløs situasjon, og det er fullstendig urealistisk at de kan reise hjem igjen, sier biskop i Nord Hålogaland bispedømme, Olav Øygard.

I slutten av august ble det klart at familien Collin fikk nok et avslag om opphold i Norge. Dette var sjette avslaget til familien, som har vært i kirkeasyl siden 2014.

Familien sier de frykter for sine liv om de returnerer til Sri Lanka. Både far og datter sier at de jobbet for de tamilske tigrene under borgerkrigen.

Utlendingsnemnda (UNE) tror ikke på kirkeasylantene. De mener det er trygt for familien å returnere til hjemlandet. Det er vanskelig å forstå for familien Collin.

– Jeg har ikke ord. Det er vanskelig å forklare min smerte. Det gjør vondt å stadig høre fra UNE at de ikke tror på oss, sier Dilani Johnsen Collin.

Flere har klaget på UNEs avgjørelse.

Nå har tre biskoper i den norske og katolske kirken gått sammen og sendt et brev til regjeringen med oppfordring om å innvilge asyl på humanitært grunnlag.

Familien har snart bodd åtte år i kirkeasyl. Det mener Øygard er en uholdbar situasjon.

– De har ikke kunnet beveget seg ut. Det er omtrent som et fengsel. Å leve så lenge under slike forhold må være veldig skadelig for psyken, men å reise hjem igjen er enda verre.

– Jeg har alltid et håp om at fornuften må seire en eller annen gang, sier biskop i Nord Hålogaland bispedømme, Olav Øygard. Nå håper han regjeringen griper inn. Foto: Eskil Mehren

Ber regjeringen om barmhjertighet

Biskopene mener at UNE ikke har tatt hensyn til seriøse vitner og internasjonale organer som støtter familiens forklaring.

I tillegg ser de alvorlig på at det er samme nemndleder som har avgjort saken fem ganger uten at saken har vært oppe i møte med nemnd.

– Dette har skjedd selv om det er helt åpenbart at avgjørelsen er svært tvilsom, og at det derfor er en systemfeil når saken avgjøres av nemndleder alene.

De mener at det er behov for å gjennomgå UNEs arbeidsmåte.

– Vi vil hevde at denne familien står uten rettssikkerhet i Norge.

For biskopene er det klart hva som må skje.

– Alle menneskelige hensyn taler for å gi familien opphold i Norge. Vi ber regjeringen om å vise barmhjertighet overfor noen mennesker som så sårt trenger det.

UNE mener de har behandlet saken riktig

UNE er klar på at deres oppgave er å følge regelverket, noe de mener de har gjort i denne saken.

– Ønsker man endringer av regelverket, så er det riktig vei å gå til politikerne, sier enhetsleder i UNE, Ingun Marie Halle.

Hun poengterer at UNE ikke oppfatter det slik at det er særlig uenighet om situasjonen på Sri Lanka, men bestrider at familien har sterk tilknytning til tamiltigrene.

Enhetsleder i UNE, Ingun Marie Halle, mener de har behandlet saken riktig. Foto: Jorun Vang

Halle mener også at saken har fått god nok behandling, til tross for at den ikke har vært behandlet i et nemndmøte.

– I denne saken har to forskjellige nemndledere ment at det ikke har vært tvil om utfallet av saken. Selv om det ikke har vært avholdt nemndmøte i saken, så har saken vært gjenstand for en omfattende behandling, sier Halle.

Hun viser også til at saken har gått flere runder i retten, der konklusjonen har vært at familien ikke har behov for ekstra beskyttelse.

– Hvis det foreligger en rettskraftig dom på at et vedtak er ugyldig, så skifter UNE som utgangspunkt nemndleder i saken, men i denne saken har retten i flere omganger ment at UNEs vedtak og beslutninger er gyldige.