– Hvis du sammenligner det med hvor mye jeg fisker ellers, så er det jo ganske lite.

Det sier musiker og fiskeentusiast Bilal Saab fra Sørøya i Finnmark.

Selv om han har vært på en rekke fisketurer med norske musikere det siste halvåret, så har han ikke blitt mett av å fiske.

Snarere tvert imot.

Fiskenerden, som kan bruke opptil 18 timer om dagen på fiske, innrømmer at han har gledet seg til å bli ferdig med innspillingen av NRK-serien «Her lukter det fesk».

Selv om det var innholdsrikt og gøy, vil han helst bruke mest mulig tid på havet med fiskestanga.

– Det har vært en opplevelse uten like, men det viser bare hvor ille fiskehjerneskaden min har blitt.

– Det er jo helt vilt, flirer han.

I programmet har Bilal Saab fått fiske på andre plasser og områder enn det han normalt ville ha gjort. – Det har vær en kul opplevelse, sier han.

«Her lukter det fesk» kombinerer to av Bilals store lidenskaper, som er fisk og musikk.

Å bli med på prosjektet var derfor ingen vanskelig beslutning å ta.

– Det er to ting som står hjertet mitt nært, og det er de to tingene jeg jobber med her i verden. Så det var jo egentlig en no-brainer, sier han.

Og så kom en tredje lidenskap til verden i vår. Da fikk Bilal en datter.

Far for første gang

Bilal Saab ble far for første gang i april i år. Da var også innspillingene av NRK-programmet allerede i gang.

– Når jeg hadde noen hjemme som forandrer seg fra dag til dag, og som jeg har veldig lyst til å se vokse opp og se utvikle seg, så var det ikke like kult nødvendigvis å være borte i masse uker.

– Sånn sett ble det litt utfordrende, men det gikk fint.

Han er glad for at det var opphold mellom opptaksturene, slik at han kunne være en god del hjemme også.

– Hvordan blir det å balansere fiskelidenskapen og småbarnslivet i tiden fremover?

– Selvfølgelig kan man sette sine egne behov og prioriteringer til side, og det er greit.

Her er artistene han tar med seg på tur: Første episode: Kveite med Ida Maria

Bilal tar med fryktløse Ida Maria på kveitejakt i de brusende havdypene utenfor Sørøya, men er hun like tøff på havet som på scenen? Andre episode: Skrei med Kjartan Lauritzen

Bilal tar med Kjartan på en uforglemmelig reise fylt med adrenalin, vennskap og imponerende torsk – og Kjartan håper på rekord! Tredje episode: Ørret med Kurt Nilsen

Kurt og Bilal svever inn over Finnmarksvidda i sjøfly, på jakt etter skjulte ferskvann og diger ørret. Fjerde episode: Røye med Agnete Saba

Bilal og Agnete hopper på snøskuteren for å finne et hemmelig, islagt fiskevann. Og når man venter på røya, da kommer de nære historiene. Femte episode: Laks med Broiler

Simen fra Broiler og Bilal besøker en av verdens beste lakseelver for å fiske villaks. Simen håper på flaks og storlaks! Sjette episode: Ulke med Moillrock

Simen fra Moillrock får hjelp av Bilal til å få start på den gamle fiskeskøyta, for nå vil han på fisketur – selv om han blir sjøsyk!

Slutt på 18-timers fisketurer

Den fiskeglade finnmarkingen ønsker å gi dattera en fin barndom som innebærer mye natur, som er å være ute. Og det innebærer også å fiske.

– Men jeg tenker at jeg får slutte litt med å dra på sånne 18-timers super hardcore fisketurer i hvert fall når hun er med.

– Og så kan vi heller fokusere på å fyre bål, grille pølser og ha mye action med små fisker, slik at man dyrker denne gleden så langt og så godt det lar seg gjøre, sier Bilal.

Se første episode av «Her lukter det fesk»: