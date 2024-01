Mannen flyttet inn og betalte ned huslånet til kvinnen før de giftet seg. Etter skilsmissen gikk han til retten for å få tilbake pengene, men nå har han tapt saken to ganger.

Både tingretten og lagmannsretten slår fast at mannen ikke får med seg en krone av husets verdi.

Striden sto om et beløp på tett oppunder 2,9 millioner kroner.

Mannen sa i retten at pengene var ment som en investering i felles bolig.

Dommerne mener derimot at det var en gave – som kvinnen får beholde.

Solgte huset og flyttet

De to hadde kjent hverandre i noen måneder da mannen solgte sitt eget hus og flyttet inn til kvinnen og hennes barn.

Pengene fra hussalget pluss noen hundre tusen fra sparekontoen brukte han til å nedbetale hele huslånet hennes, går det frem av dommen.

Mannen ble ikke registrert som medeier av boligen.

Et par måneder senere giftet de seg.

Kvinnen hadde kommet dårlig ut av et tidligere samlivsbrudd, så hun ville sikre seg med en ektepakt. Den gikk ut på at de hadde fullstendig særeie, og ble skrevet dagen før bryllupet.

Fire år senere gikk de fra hverandre.

Ifølge kvinnen tok det et år eller mer før mannen spurte om pengene. Hun sa at de var en gave og var bundet i huset hennes. Det oppfattet hun at han aksepterte.

Et halvt år etter at skilsmissen formelt trådte i kraft, tok han ut stevning med krav om pengene.

Dommerne i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø var enstemmige om at kvinnen skulle få beholde milliongaven etter skilsmissen. Foto: Petter Strøm / NRK

– Utnyttet

Mannen var i mellomtiden blitt uføretrygdet. Han mente det var urimelig at investeringen i boligen skulle være ekskonas særeie.

Hun var godt kjent med hva en ektepakt var, mens han selv ikke innså hva den egentlig innebar. Dette hadde hun utnyttet på en illojal måte, hevdet han.

Både ekteskapsloven og avtaleloven har bestemmelser som kunne sette ektepakten til side, sa advokaten hans i retten.

– Hans forklaring om at overføringen var en «investering i felles bolig» fremstår isolert sett på mange måter som korrekt, skriver dommerne i lagmannsretten.

Likevel dømmer de i favør av kvinnen.

Det var ikke skrevet noen klar melding om hva pengene egentlig var ment som: Gave, lån eller en tidsbegrenset plassering.

Et viktig bevis var at beløpet var omtalt som en gave i selvangivelsen til begge.

Lagmannsretten viser til at ektepakten er svært tydelig på punktet om særeie.

I likhet med tingretten mener de at kvinnen hverken har presset, utnyttet eller lurt mannen på noe vis.

Han har vært klar over at pengene var en gave, mener retten.

Advokat: – Strengt

– Det første som slår meg, er at man ikke skal gjøre store disposisjoner når man er forelsket, sier den erfarne advokaten Audun Lillestølen. Han har lest dommen på forespørsel fra NRK.

– Men når det er sagt, så vil jeg jo si at lagmannsretten og tingretten har vært strenge med ham.

Lillestølen forklarer at det er to hovedspørsmål i saken.

Det ene er hva som egentlig er avtalt, og om beløpet er en gave. Det andre er om dette er så urimelig at avtalen må settes til side.

– Han ryker jo på begge, og må på toppen av det hele betale saksomkostninger. Han er ufattelig uheldig.

– Lagmannsretten har oppfattet det som rimelig at dette er en gave fordi han har forskuddsbetalt husleie for livet ut. Men når det da ikke blir et livsvarig ekteskap, er det da fortsatt rimelig?

Bordet fanger

Hovedpoenget er likevel at man må lese nøye hva man skriver under på, sier Lillestølen.

Ifølge dommen er ektepakten helt tydelig på at huset er hennes særeie.

– Da sliter han med å etterpå si at det ikke var meningen at det skulle være hennes særeie.

– Kunne det forandret saken hvis det var skrevet et sted at pengene var investering i felles bolig?

– Hvis det står at boligen er gjort til hennes særeie, så er jeg redd for at den skriftlige avtalen vil trumfe det. Men det ville styrket ham i forhold til det andre hovedspørsmålet, nemlig om urimeligheten.

Selv om han selger advokattjenester, anbefaler Lillestølen «uten å rødme» at folk søker råd hos advokat.

Advokat Audun Lillestølen sier folk må være nøye med å vurdere hva de skriver under på. Foto: Helene Torsvik

– Du må tenke deg grundig om før du gjør noe til den andres særeie. Det klare utgangspunkt er jo – for ektepakter som for alle andre avtaler – at avtalen er bindende.

Et ikke ukjent eksempel er menn som har kreditorer på nakken, og som overfører alt til kona og hennes særeie for å verne seg.

– Du kan ikke komme etterpå og si at du bare gjorde det for å unngå kreditorene, så egentlig er det ditt. Bordet fanger. Og det er det en del som tabber seg ut på.

Den ferske saken fra Hålogaland lagmannsrett byr likevel på tvil, mener Lillestølen.

– Nå kjenner jeg denne saken bare fra dommen, men jeg tror ikke det hadde vært veldig vanskelig å skrive en juridisk korrekt dom med det motsatte resultatet. Det er jo skjønnsmessige elementer her.

Lillestølen mener mannen bør få vurdert å anke saken til Høyesterett.

Ønsker ikke oppmerksomhet

I tillegg til at han tapte saken, må mannen dekke ekskonas advokatutgifter på til sammen 300.000 kroner for de to rettssakene. Hans egne utgifter kommer på toppen av dette.

Mannens advokat sier til NRK at han ønsker minst mulig oppmerksomhet om saken. Advokaten ønsker ikke å kommentere dommen på noen måte.