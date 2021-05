Beskyldt for å drive svertekampanje – anklagene avvist av utvalg

Gamle konflikter og mangel på formelle strukturer på arbeidet i nominasjonsprosessen var årsaken til bråket i Finnmark SV.

Det mener partiutvalget som ble satt til å granske bråket, og som i kveld har levert sin rapport.

– Konflikter rundt nominasjonsprosessen i Finnmark har eskalert som følge av manglende struktur og formalitet rundt arbeidet, og i gamle konflikter som har preget fylket over tid. Det har medført ukameratslig oppførsel, og en partikultur som til tider har vært svært uforsonlig, skriver utvalget.

Bjarne Rohde, fylkesleder for Troms og Finnmark SV, skriver i pressemeldingen at de har startet arbeidet med intern partikultur.

– Dette vil fortsette parallelt med valgkampen og fram til fylkesårsmøtet neste år. Rapporten er et veldig verdifullt bidrag i det arbeidet, skriver han videre.

Han ønsker ikke å gi en ytterligere kommentar.

Utvalget avviser blant annet at det pågikk noen svertekampanje fra SV-nestleder Kirsti Bergstø mot Alta SVs Tommy Berg.

I en SMS til NRK skriver Bergstø følgende:

«Jeg har ingen kommentar utover det jeg har sagt til utvalget. Nå håper jeg Finnmark SV får ro til å jobbe med valgkamp.»

Flere SV-politikere i Finnmark har trukket seg fra partiet etter bråket.

Styret i Vadsø SV beskyldte partiet for anti-feminisme og skittent spill mot den gravide lederen av nominasjonskomiteen i Finnmark. I begynnelsen av mars trakk hele styret i Vadsø SV seg fra alle verv og meldte seg ut av SV. Inkludert lederen av nominasjonskomitéen, Hanne Harila, som også er varaordfører i Vadsø.

Reagerer på rapporten

Harila har i kveld lest rapporten. Hun er ikke fornøyd.

– Det er beklagelig at de bruker så lang tid og skriver så mange sider bare for å ta vare på folk. Det handler om ledelse og engasjement for folk, sier Hanne Harila.

– Rapporten fokuserer på gamle konflikter, men dette er ikke en gammel konflikt. Jeg mente at Tommy Berg var SV sin mulighet til å komme på Stortinget. Så gjorde de alt de kunne for at han ikke skulle bli valgt, sier hun.

Politikerne i Vadsø mente sterke krefter i partiet hadde brutt alt av regler og folkeskikk under nominasjonen til stortingsvalget, og at fylkeslaget ikke tok oppvasken alvorlig i ettertid.

Hanne Harila er ikke fornøyd med rapporten. Foto: Arnstein Jensen / NRK

De hevdet også at fylkesstyret ikke tok affære da de ble varslet.



«Denne måten å behandle varslere på minner mer om lukkede sekter vi ikke vil identifisere oss med, enn om et progressivt feministisk parti», skrev de i en pressemelding.

Tommy Berg var i går kveld ikke tilgjengelig for en kommentar.