Dagen etter at Putin varslet delvis mobilisering, har Norge sagt opp visumavtalen med Russland.

– Det er skummelt å høre at det blir enda vanskeligere å få visum. Det er jo en veldig stor begrensning for dem som ikke har lyst til å dra til krigen og drepe mennesker, sier Polina Vorobeva (20) til NRK.

I Kirkenes er det bosatt omkring 400 russere. Det er sterke forbindelser både økonomisk og kulturelt, og mange har delte familier, sier Vorobeva.

Hun mener den vanskelige situasjonen nå blir enda verre for russiske krigsmotstandere.

Det blir ikke umulig, men i praksis svært mye vanskeligere for russere å dra til Norge.

– Det burde egentlig blitt enklere. Folket lider jo. Mange ville ikke støtte Putin, og mange er imot krigen. Akkurat når de trenger hjelp, får de avslag, og det er veldig skuffende.

Mange vil fly ut

President Putin har kalt angrepet på Ukraina en «spesialoperasjon», ikke en krig. Onsdag varslet han likevel en delvis mobilisering, begrenset til menn med tidligere soldaterfaring.

Flere kilder meldte om rekordpriser og stor rift om flybilletter ut av Russland til naboland som ikke krever visum.

Mange frykter at menn i kampdyktig alder kan bli nektet å forlate landet.

De som lykkes, bør ikke bli hindret i å komme til Norge eller andre land, mener Vorobeva.

Hun tror det vil påvirke situasjonen på fronten hvis russiske menn rømmer hjemlandet.

– At det blir færre som kommer, at det blir et svakere angrep. Det er veldig mange som ikke vil dra til krigen.

Det brøt ut demonstrasjoner i 37 byer i Russland da det be kjent at hæren ville mobilisere reservestyrkene. Denne kvinnen ble arrestert i Moskva. Foto: Dmitry Serebryakov / AP

Demonstrasjoner

Mobiliseringsordren fra Putin utløste demonstrasjoner i 37 russiske byer onsdag, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info. De melder at over tusen personer ble arrestert.

Langt fra alle russerne i Kirkenes tør å vise åpen motstand mot krigen. De vet ikke hva slags konsekvenser det kan få for dem selv eller familien i hjemlandet.

– Jeg er imot krigen. Jeg trodde aldri at jeg ville oppleve dette i løpet av livet mitt, sier en kunstner som vil være anonym.

Hun er opptatt av å få fram at kunstnerkollegene hennes er imot angrepet på Ukraina.

– Derfor er det viktig å bevare kunstnersamarbeidet som går på tvers av landegrensene. Det er viktig å holde grensene åpen og snakke med hverandre, diskutere problemer og spørsmål, også om krigen.

Sølve Solheim i Finnmark politidistrikt frykter ingen dramatikk ved grensa til Russland, men er forberedt på det som måtte komme. Foto: NRK

Ikke økt trafikk på Storskog

Grenseovergangen ved Storskog i Sør-Varanger viser ingen tegn til at russiske menn prøver å forlate Russland.

– Trafikken over Storskog er per i dag normal, og vi ser ingen endring gitt de siste dagers hendelser, sier Sølve Solheim, avsnittsleder i Finnmark politidistrikt.

I et område på begge sider av grensa har mange av innbyggerne såkalt grenseboerbevis som gjør det mulig å krysse grensa nokså fritt. Men siden generalkonsulatet i Murmansk er stengt, er det for tiden ikke mulig å fornye beviset.

Rapportene om lange køer av russiske menn inn til Finland onsdag viste seg å være falske nyheter.

Finske myndigheter sier til faktisk.no at videoen fra det som skulle være en kø ved grensa, er filmet i grønne omgivelser i sommer. Nå er det høstfarger i Finland.

Politiet i Finnmark har tett dialog med finske grensevakter og finske myndigheter, sier Solheim. Foreløpig er det ingen rapporter som gir noen grunn til bekymring.

– Men vi er forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt. Vi har et planverk å følge dersom situasjonen endrer seg.

Både faktisk.no og NRK får bekreftet hos finske grensemyndigheter at det er en liten økning i trafikken av russiske statsborgere – 4800 denne onsdagen mot 3100 for en uke siden.