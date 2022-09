– De evner ikke å følge eget regelverk, hevder Jahnsen.

Bølgene har gått høyt og skjellsordene har haglet i det norske hundekjørermiljøet de siste ukene.

Bakgrunnen er at sju hundekjørere leverte en klage på årets vinner av Finnmarksløpet, Thomas Wærner.

Wærner selv har avvist alle anklager om at han kjørte med halte hunder. Han ble frikjent av sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund. Utvalget la heller ikke vekt på anklagene om uhøvisk opptreden fra Wærner og hans medhjelper.

Men frikjennelsen har ikke fått kritikken til å stilne.

Tvert imot bekrefter den at sentrale lederskikkelser i sporten ikke tar dyrevelferden alvorlig, mener Petter Jahnsen.

– Jeg synes at enkeltpersoner i både Finnmarksløpet og Hundekjørerforbundet bør ta hatten sin og gå, sier Jahnsen til NRK.

Thomas Wærner ble enstemmig frikjent for alle anklager, men det har ikke gitt ro i hundekjørermiljøet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ville ta det internt

Niklas Rogne var en av de sju hundekjørerne som stilte seg bak klagen. Han mener debatten i ettertid har blitt altfor personfokusert mot Thomas Wærner.

Klagen viser til at dommerne og veterinærene var til stede, men ikke grep inn mot halte hunder.

Dermed er det i stor grad Finnmarksløpet, og senere Hundekjørerforbundet, som har sviktet i saken, sier Rogne.

– Jeg har aldri ønsket å ta dette til pressen eller mediene. Jeg mener vi kunne ordnet opp i dette internt, og det var det vi prøvde i første omgang. Men vi kommer ikke noen vei med å ta det internt, sier Rogne.

Jahnsen sier at både forbundet og Finnmarksløpet trenerte sakene som ble reist.

– Det gikk tre og en halv måned, og vi fikk ingen respons fra sanksjonsutvalget før NRK laget en sak på Mattilsynets rapport, sier Jahnsen.

Rapporten fra Mattilsynet (omtalt her) uttrykker den samme bekymringen som hundekjørerne: At det ikke ser ut til å være noen myndige ledere i løpet som tar klare avgjørelser når en hund ser ut til å halte.

Niklas Rogne fra start i årets Finnmarksløp. Han er usikker på om han ønsker å delta neste år. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Inhabile

Petter Jahnsen mener de samme personene som ble klaget inn, er brukt som sannhetsvitner på at alt var i orden.

Hundekjørerne som klaget, la ved sju videoer som bevis. Men nettopp det at veterinærer og dommer var til stede og vurderte hundene, tyder på at det ikke var noe regelbrudd, skriver sanksjonsutvalget.

Samtidig har sjefveterinæren vedgått at det var halte hunder ut av sjekkpunktene i et intervju med Hello Musher.

I ettertid har tre veterinærer gransket de sju videoene. En av dem på vegne av hundekjørerne som klaget, to andre på oppdrag fra VG, som skrev en omfattende sak om striden.

Alle de tre veterinærene kommer frem til at det var halte hunder som burde vært tatt ut av løpet.

Jahnsen mener ledelsen i Finnmarksløpet svarer unnvikende på kritikken på sin nettside.

– De skyver et uklart regelverk foran seg. Svaret kan i all hovedsak tolkes sånn. For oss deltakere fremstår regelverket som godt og lettfattelig.

Hundene er utsatt når regelverket for dyrevelferd ikke blir fulgt, sier hundekjører Niklas Rogne. Foto: Knut-Sverre Horn, NRK

– En representant i hundekjørerforbundet gikk i en samtale svært langt i å antyde at det er vi som varsler om brudd på regelverket for dyrevelferd, som nå er i ferd med å ødelegge sporten. Det er en ekstrem motvilje mot å rydde opp i dette, tydeligvis, sier Jahnsen.

– Hva ser du for deg kommer til å skje?

– Det som burde skje, var at noen som åpenbart verken evner eller har noen interesse av å følge eget regelverk, eller å tilpasse seg nye tider, må ta hatten sin og gå.

Jahnsen vil ikke nevne navn på hvem han mener bør ut.

Niklas Rogne mener også det er behov for bytter i ledelsen.

– Sporten kommer opp og fram, men jeg er ikke sikker på om apparatet rundt er klar for det.

Birgit Haugland i Finnmarksløpet er ikke fornøyd med å ha fått kritikk, men sier de er godt i rute med å rette opp feilene som er påpekt. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Skal forbedre oss

Birgit Haugland er daglig leder for Finnmarksløpet. Hun kommenterer utsagnet slik i en e-post til NRK:

«Vi har stor tillit til våre funksjonærer. Selvsagt er vi ikke fornøyde når vi får et pålegg av Mattilsynet. Målet er alltid å få tommel opp på alt. Gjennom et godt samarbeid med NHF og Mattilsynet skal vi forbedre det de ber oss om i god til fristen som er satt.»

Frode Flathagen, president i Norges Hundekjørerforbund, svarer at han ikke ønsker å kommentere ledelsen verken i forbundet eller Finnmarksløpet i mediene.

Flathagen sier også at klagene er behandlet slik de skal. Han understreker at forbundet holdt de sju klagerne anonyme, og at det er andre som har delt dokumentene med mediene.

– NHF tar arbeid med dyrevelferd på høyeste alvor, skriver Flathagen. Han viser til at de har laget nye regler for langdistanse hundeløp, som nå skal ut på høring.

Kreftsvulst

Hundekjørerne som klaget på Wærner, har fått store deler av miljøet mot seg. Veteranen Robert Sørlie mente de drev en svertekampanje mot Wærner.

En sentral person i miljøet har omtalt dem som en kreftsvulst.

Illustrasjon: Faksimile fra Facebook

– Jeg lar meg jo ikke skremme. Selv om folk kaller oss kreftsvulster og det ene med den andre. Jeg bryr meg egentlig veldig lite om det. Men trivselen ved å dra på løp blir nok betydelig mindre, sier Jahnsen.

Både Rogne og Jahnsen mener det var forskjellsbehandling av løperne i årets Finnmarksløp, og er usikre på om vil delta neste år.

– Det koster meg 100.000 kroner, sier Jahnsen.

– Da må jeg vite at jeg konkurrerer på samme vilkår som alle andre. Det har jeg jo ikke gjort i år.