– Det beste med å være alene er den frihetsfølelsen. Du lærer å stole på deg selv, det må du når du er alene. Du må stole 100 prosent på dine avgjørelser.

Det sier Bengt-Are Barstad, som mandag har vært ute på tur i sammenhengende 1000 dager med hundene sine. Dette førte også til at han gikk glipp av hele pandemien, noe som har vært merkelig for han.

– Det var trist å se hva pandemien gjorde med folk, og hva som skjedde med sivilisasjonen.

Grunnet pandemien er det mange som har kjent på ensomheten, men Barstad valgte den helt selv, den dagen i 2019 da han dro ut på tur.

Bengt-Are Barstad og hunden Kvikk på tur har nok nytt mange fine kvelder i naturen de siste 1000 dagene. Han mener man blir et annet menneske av å være så lenge alene. Foto: Privat

– Blir man et annet menneske?

– Du forandrer deg hvis du tilbringer mye tid alene. Det er ikke alle mennesker som takler det, sier han.

Barstad sier at han har trent mye på det å være alene og alene med eget hodet. Han tror at grunnen til at han har klart å være så lenge på tur er fordi han er veldig glad i naturen.

Livet på tur har også gitt han en veldig god mestringsfølelse.

– Av og til blir du kanskje litt høy på deg selv, og har veldig god selvtillit. Det gjør godt for hodet.

Bengt-Are Barstad har foreløpig ingen planer om å dra tilbake til sivilisasjonen. Han fortsetter livet ute på tur.

Bengt-Are Barstad har trent mye på det å være alene i eget selskap. Foto: Privat

En annen type selvtillit

En som snart skal kjenne på ensomheten er Hedvig Hjertaker fra Bergen. Hun har som mål å bli den yngste kvinnen til å gå alene til Sydpolen.

Nå forbereder 28-åringen seg til 50 dager på isen, over 1100 kilometer og en snittemperatur på 36 minusgrader.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å stå der alene på isen og ha et helt hav med is å krysse foran meg.

Hun har ikke mentalt trent på det å være alene, likevel tror hun at hun vil få det til.

– Jeg har jo vært på tur alene før, og det er kanskje den beste treningen og forsikringen jeg har på at jeg kommer til å takle det denne gangen.

Hun er enig med Barstad om at man får en annen type selvtillit når man er lenge nok alene.

– Man tør å fortsette å lære og prøve nye ting.

Bergenseren sier hun ikke vet hva hun kommer til å oppleve når hun er alene i så mange dager, men at hun har troen på at hun vil klare det.

Hedvig Hjertaker skal snart prøve å ta rekorden som yngste kvinne til å gå alene til Sydpolen. Hun er ikke bekymret for at hun skal være alene i omtrent 50 dager. Foto: privat

Mental utfordring

Psykolog Jørgen Sundby beundrer eventyrerne som søker disse utfordringene alene.

– Dette er i høyeste grad selvvalgt ensomhet, og noe man forbereder seg på og ønsker selv. Det er en annen type ensomhet enn noe som skjer mot ens egen vilje.

Han mener man ikke kan sammenligne disse to typene ensomhet, og beskriver påtvunget ensomhet som et stort helseproblem.

– Frivillig ensomhet er ikke det, det er en mental utfordring. Det er ikke det at det ikke koster noe, det gjør det, men det er noe annet når det er selvvalgt, sier han.

Sundby mener det spesielle er at man blir overlatt til seg selv, hvor man må ta alle avgjørelser og takle alle følelser uten støtte fra andre.

– Det kan, sånn som de sier, føre til at man stoler veldig på seg selv etter hvert.