Bellona: Lekkasje av oppvarmet olje var brannårsak på Melkøya

Bellona har nå skrevet en egen rapport om storbrannen på gassalegget til Equinor på Melkøya den 28. september. En brann det tok åtte timer å slukke, mye takket være et supplyskip som tilfeldigvis var i Hammerfest samme dag.

Ifølge Bellona var en oljelekkasje årsaken til at det begynte å brenne.

Bellona sier til NRK at de har basert sin rapport på offentlig tilgjengelige dokumenter og tilgang på nøkkelpersonell de hevder har inngående kunnskap om forholdene på Melkøya.

– Vi har i mange år opparbeidet et stort tilfang av folk som jobber i petroleumsmiljøet. Og det gjelder både Equinor, Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og andre, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Frederic Hauge og Bellona har tatt en nærmere titt på brannen på Melkøya mens Petroleumstilsynet, Equinor og politiet gransker hendelsen. Foto: Ole Dalen / NRK

Oljelekkasje

Ifølge Bellona er det altså en lekkasje av oppvarmet olje som skal forhindre isdannelse i turbinene som forsyner anlegget med strøm som er årsaken til brannen.

– Det har tatt fyr i filterrommet fordi det har vært lekkasjer som har skapt et brannfarlig miljø. Og det har skjedd fordi olje fra de andre turbinsystemene har blitt kjørt gjennom forvarmeren, selv om turbinen ikke har vært i gang, sier Hauge.

Bellona-lederen påpeker også at turbinen som tok fyr har slitt med betydelige vibrasjonsproblemer i flere år.

– I tillegg ble det varslet om en lekkasje i mai i år, og det er sannsynligvis store mengder olje som har sprutet ut i dette området og gjort det brannfarlig og eksplosivt, sier han.

Equinor ønsker ikke å kommentere

Siden brannen har det vært null produksjon av naturgass på Melkøya. Equinor regner med at det vil ta inntil 12 måneder før anlegget vil kunne starte opp igjen.

Årsaken er at store mengder saltvann ble sprøytet over brannstedet.

Brannen granskes av både politiet, Petroleumstilsynet og Equinor selv. Den endelige rapporten er ventet å være ferdig rundt begynnelsen av neste år.

Equinor ønsker altså ikke å kommentere Bellonas påstander, og viser til Petroleumstilsynets pågående gransking av hendelsen og politiets etterforskning.

Brannen på Melkøya har av Petroleumstilsynet blitt beskrevet som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie. Foto: Allan Klo / NRK

Ikke godt nok om sikkerheten ikke er ivaretatt

Under et tilsyn på Melkøya like før storbrannen i september, fant Petroleumstilsynet ut at flere påpekte avvik i 2017 fortsatt ikke var rettet opp.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, sier hun forholder seg til de offentlige instansene.

Marianne Sivertsen Næss vil ikke kommentere Bellonas utsagn, og venter heller på de offentlige instansenes rapporter. Foto: Allan Klo / NRK

– Om Bellona kommer med ting, så vil man selvfølgelig se på det også. Men meg bekjent har ikke de vært inne på anlegget eller vært der over lang tid og gjort granskingen slik som det offentlige og Petroleumstilsynet har gjort, sier hun.

Daglig leder ved interesseorganisasjonen Petro Arctic, som representerer en rekke bedrifter med jevnlige oppdrag på Melkøya, Kjell Giæver, mener det ikke er godt nok at avvik knyttet til sikkerhet ikke blir fulgt opp.

Daglig leder i Petro Arctic, Kjell Giæver, håper Bellona tar feil om at sikkerheten på Melkøya ikke har blitt ivaretatt. Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

– Derfor er jeg veldig glad for at Petroleumstilsynet, politiet og de som eier anlegget nå tar dette skikkelig på alvor, sier han.