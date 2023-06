Rekken av alvorlige og uønskede hendelser på Equinors LNG- anlegg på Melkøya, utenfor Hammerfest, fortsetter.

4. mai i år ble anlegget stengt ned etter at man fant feil ved en varmeveksler. Onsdag formiddag gikk alarmen på nytt da en gasslekkasje ble oppdaget, og anlegget måtte evakueres.

Lekkasjen ble senere på dagen stanset, men det er uklart når produksjonen kan starte opp.

Årsaken til gasslekkasjen er ukjent.

Petroleumstilsynet skriver i en e-post til NRK at de vurderer å iverksette gransking.

Bellona mener imidlertid at både Equinor og Petroleumstilsynet tar for lett på sikkerheten ved anlegget.

– Vi mener Petroleumstilsynet er altfor svake i klypa, og at de ikke bør tillate oppstart før Equinor evner å drive anlegget sikkert, sier seniorrådgiver i Bellona, Eivind Berstad.

Eivind Berstad i Bellona mener det ikke er trygt å gå på jobb på Melkøya og krever at Petroleumstilsynet griper inn. Foto: Sissel Janne Forsberg

I 2020 brøt det ut storbrann på anlegget. Petroleumstilsynet karakteriserte hendelsen som en av de mest alvorlige i petroleumshistorien.

Hendelsen førte til driftsstans i 18 måneder.

Flere avvik

I granskingsrapporten fant man blant annet avvik knyttet til ledelse og styring, samt bemanning.

Berstad viser til tilsyn fra februar, der det fremkommer at Equinor fortsatt har store utfordringer med bemanning og kompetanse.

Også tilsyn fra september mener han underbygger at Hammerfest LNG fortsatt ikke har kontroll på hvordan de følger opp avvik.

– For eksempel ved at saker ble avsluttet uten at de var korrigert. Manglende oppfølging av avvik og ignorering av varsler var bakgrunn for brannen i 2020. Det er uforståelig at Equinor ikke har lært, sier han.

Gass fra Melkøya har blitt svært viktig for Europa etter at Russland gikk til krig i Ukraina. Foto: Allan Klo

Berstad mener de ansatte har grunn til å frykte for egen sikkerhet.

– Det er absolutt grunn til å være bekymret for sikkerheten til de ansatte på Melkøya, det er bare et under at ingen ble skadd i brannen i 2020, sier seniorrådgiveren.

– Vi vurderer å iverksette gransking, sier pressekontakt i Petroleumstilsynet, Eileen Brundtland, i en e-post til NRK.

Hun sier at de ser alvorlig på hendelsen på Hammerfest LNG og at de har fulgt saken tett. Kritikken fra Bellona svarer hun slik på:

– Vi har fulgt Melkøya tett over flere år, både med gransking og i tilsyn. Det er imidlertid for tidlig å sammenligne dagens hendelse med tidligere hendelser.

Ikke redd på jobb

Terje Nilsen er Industri Energi-tillitsvalgt hos Equinor på Melkøya. Han er ikke redd for å gå på jobb og mener de fleste ansatte føler seg trygge.

– Ja, det vil jeg si. Vi har nok hatt noen enkelttilfeller der folk har følt seg utrygg på at ansatte uten nødvendig kompetanse blir satt på oppdrag hvor de har store sko å fylle, men dette er i dag unntaksvis, sier Nilsen.

Terje Nilsen er Industri Energi-tillitsvalgt hos Equinor på Melkøya. Han er ikke redd for å gå på jobb, men er fortsatt bekymret for at det er for mange uerfarne arbeidere på anlegget. Foto: Hanne Larsen / NRK

Nilsen sier at etter brannen i 2020 har Equinor jobbet mye med å tette kompetansehullene til de ansatte. Han mener derfor at de er på rett vei.

Likevel:

– Jeg er bekymret for bemanningssituasjonen. Jeg skulle ønske vi hadde større tiltrekning på de med lang erfaring, og jeg skulle ønske vi klarte å beholde de vi lærer opp. Men det er for stor turnover, sier han.

– Er det en sikkerhetsrisiko slik du ser det?

– Ja, det vil jeg si. Det er en del av det store bildet. Det er bedre å ha en stab med erfarne kompetente medarbeidere, enn nyutdannede uten bransjeerfaring.

Pressetalskvinne hos Equinor, Ellen Maria Skjelsbæk, sier at de ansatte kan være trygge når de går på jobb på Melkøya.

– Vi tar sikkerhet på største alvor og det ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør. Når hendelser inntreffer har vi prosedyrer som gjør at konsekvensene blir minst mulig, sier Skjelsbæk.

Ellen Maria Skjelsbæk, pressekontakt hos Equinor, forsikrer at de setter sikkerheten fremst. Foto: Arne Reidar Mortensen

Snakker ofte om storulykke

Nilsen mener det er bra at Equinor blir fulgt med argusøyne, selv om han viser til at de fleste gasslekkasjene er det han vil kalle udramatisk.

– Jeg har kun vært redd ved et tilfelle av gasslekkasje i løpet av de årene jeg har jobbet her fra 2009. Så dette blir litt blåst ut av proporsjoner, sier Nilsen.

Samtidig vedgår han at praten rundt kaffebordet ofte kretser rundt den potensielt farlige jobben de har ute på Melkøya.

– En storulykke er det vi frykter og det vi prater mye om, og som vi søker å forebygge. Det er ikke melk som renner gjennom rørene våre, det er høypotente produkter som kan forårsake stor skade dersom det blir behandlet på feil måte, sier Nilsen.

Equinor og Petroleumstilsynet har avtalt et møte i juni for å gjennomføre et tilsyn av anlegget. De skal også følge opp avvik som er påpekt i tidligere tilsyn. Dette ble avtalt tidligere i mai, viser innsyn NRK har fått.