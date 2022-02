Det store valget skal tas, men med mange ulike studier å velge mellom er ikke veivalget like lett for alle.

Kanskje de rundt deg har noen tips og meninger om hva du bør velge?

Både sentrale politikere og NHO ønsker at flere velger yrkesfag, fordi Norge vil trenge flere med fagbrev fremover.

Flere bedrifter sliter med å få lak i lærlinger. Blant annet vil det kunne bli stor mangel på frisører, og arbeidskraft innen bygg og elektro i årene som kommer.

For deg som skal søke videregående skole er 1. mars ordinær søknadsfrist.

Så hva skal du velge?

Mulighetene er mange, og det er fort gjort å gå seg vill i alle mulighetene.

Vi har derfor fått med oss noen eksperter til et nettmøte kl 14-16 onsdag 23. februar.

Her kan du rådføre deg med våre eksperter og få gode råd. Bak svarene du får her er det representanter fra NHO, Karriere Finnmark, karriereveiledning.no og rådgivere fra den videregående skolen.

Mener bedrifter mangler fagfolk

Gjennom pandemien har flere bedrifter mista mange kompetente fagfolk.

NHO ønsker at flere nå søker seg inn på yrkesfag i videregående skole. De mener behovet for flere med fagbrev vil bli kjempeviktig fremover.

Mathias Vars Hætta (15) blir å søke på TIF-linja (teknologi og industrufag). Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

På Alta ungdomsskole møter vi Mathias Vars Hætta (15).

Få dager før søknadsfristen til å søke VGS går ut, har han og de andre gutta i vennegjengen tatt et valg. De velger yrkesfag.

– Når man jobber praktisk er det lettere å få det rett inn i hodet enn om man leser fra en bok, sier Vars Hætta.

Valget han og de andre gutta har tatt gjør NHO glad. For de ser store hull i yrkesfag-bransjene nå etter pandemien.

Flere bransjer som sliter

Ifølge NHO er det de typiske håndverksfaga som sliter mest med å få nok fagfolk: bygg og elektro. Samtidig ser Charlotte Norvik Lindquister i NHO at også andre næringer sliter med rekruttering:

– Vi vil anta reiselivs- og transportnæringa, som har mista mye folk under pandemien, kommer til å ha et økt behov fremover.

Tallene på søkere til yrkesfag har ligget på litt under 50 prosent. Den andelen ønsker Lindquister skal være på minimum 55 prosent i favør yrkesfag.

For å få til det mener hun at det må jobbes mye mer med rekruttering og få opp interessen for disse fagene.

– Vi må jobbe med ungdommene og vise at det er kjempefine jobber og gode karrieremuligheter i disse yrkene.