Båten skulle til Russland – ukrainske sjøfolk hoppet av i Kirkenes

De ukrainske sjøfolkene har ligget og ventet i Barentshavet, nord for Varangerhalvøya, i ti døgn.

Så lang tid tok det å skaffe nytt mannskap. I helgen var nye sjøfolk på plass, og de tolv ukrainerne kunne dra i land i Kirkenes.

– Når Russland skyter på oss, bomber oss, og folk i Ukraina dør, så kan vi ikke reise dit og stå og smile, sier kaptein Volodymyr Zarytskij.

Kaptein Volodymyr Zarytskij mønstret av i Kirkenes etter sju måneder om bord lastebåten «Vitus Bering». Foto: Kristina Kalinina / NRK

Sammen med resten av sjøfolkene om bord, tok han beslutningen om å overlate det 250 meter lange lasteskipet «Vitus Bering» til nytt mannskap. Den bahamasregistrerte båten var da underveis fra Gdynia utenfor Gdansk.

– Vi er slitne, følelsene er sløvet, av en krig som har vart så lenge. Vjatsjeslav Vystorobskij

En stund var det uklart for norske myndigheter hva de ukrainske sjøfolkene ønsket å gjøre etter landgang i Norge.

– Vi har vært i kontakt med det norske politiet om dette, og har meldt inn at ingen av dem ønsker å søke asyl mens de er her i Kirkenes, at de vil tilbake til familiene sine, sier Jon Bertil Myklebust ved Henriksen Shipping Service, som er den norske agenten for båten.

Agent Jon Bertil Myklebust har stått for den praktiske gjennomføringen av mannskapsbyttet. Etter ti dagers venting ble tretten sjøfolk, tolv ukrainere og én bulgarer, hentet inn til Kirkenes med skyssbåt. Ukrainerne forteller de bruker mye tid på nett og sosiale medier. Slik holder de kontakt med sine familier.

Politiet har vært involvert i saken, men ifølge Myklebust handlet det kun om den vanlige passkontrollen.

Familiene til de fleste ukrainerne har flyktet fra hjemlandet, flere av dem befinner seg ifølge sjøfolkene i Romania og Moldova.

– Vi er vant til å være lenge borte fra familiene, sier kapteinen, som har vært om bord i sju måneder.

Nord for Varangerhalvøya har «Vitus Bering» ligget på vent i ti døgn. Grafikk: Marinetraffic.com

Fryktet FSB-avhør

Selve byttet av mannskap ble gjort med skyssbåt rundt 12 nautiske mil nord for Grense Jakobselv. Lørdag ettermiddag fortsatte «Vitus Bering» til Murmansk.

Ifølge kapteinen ble det lokket med ekstra bonus om sjøfolkene gikk med på å føre lastebåten helt til Murmansk.

Volodymyr Zarytskij sjekker inn på hotell i Kirkenes, dagen etter setter han seg på fly sørover. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Men kokken om bord, Vjatsjeslav Vystorobskij, sier sjøfolkene ville blitt møtt av den russiske sikkerhetstjenesten FSB ved ankomst.

– Vi hører det gjennom jungeltelegrafen, i beskjeder fra venner om hva som skjer. FSB møter opp på kaien og avhører ukrainske sjøfolk, og all informasjon på mobiltelefoner blir gjennomgått, sier Vystorobskij.

Nettavisen Odesa Online skrev om dette i begynnelsen av april, og NRK har sett lignende påstander fremmet i flere diskusjonsforum på nett.

Flyktet for andre gang

Vjatsjeslav Vystorobskij flyktet fra Luhansk allerede i 2014, da russiske styrker første gang gikk inn i Øst-Ukraina.

Vjatsjeslav Vystorobskij forteller at krigen har sløvet følelsene. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Han dro til Odesa, men nå er hjemmet hans forlatt enda en gang. Kona flyktet først til Romania, nå er hun på vei til Bergen, hvor Vystorobskij har slekt.

Han har bestemt seg for å bli i Norge.

– Vi er slitne, følelsene er sløvet, av en krig som har vart så lenge. Da Gud ga oss muligheten til å bli igjen i Norge, grep vi den, sier Vystorobskij.