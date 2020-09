Ferske tall fra Nav viser at sykefraværet i Troms og Finnmark er blant det høyeste i landet. Her var det totale sykefraværet 5,9 prosent mot 5,1 prosent på landsbasis.

Nå forventer og frykter flere barnehager at sykefraværet kommer til å øke utover høsten.

– Det har vært relativt mange ansatte borte av ulike årsaker den siste tiden, sier Anita Arild Thomassen.

Hun er styrer i Sentrum barnehage i Alta, og har merket at de strenge smittevernreglene har gått hardt utover bemanningen.

Færre ansatte på jobb gjør at hun er nødt til å ringe foreldre å si at det ikke er plass til barna.

– For oss som jobber, er det veldig krevende å holde oversikt, sier hun.

Barn kan risikere å måtte holde seg hjemme fordi barnehager ikke har nok ansatte på jobb. Illustrasjonsfoto. Foto: Bård Siem / NRK

Tidligere kunne ansatte komme på jobb med litt ugg i kroppen. Det er det ikke rom for nå.

Opplever man luftveissymptomer skal man testes og bli værende hjemme. Ved negativ test kan man gå tilbake på jobb eller skole når man er frisk og feberfri.

Barn og ansatte skal selv med milde symptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Man skal forbli hjemme til allmenntilstanden er god.

Det er de nye kravene fra helsemyndighetene, for å unngå koronasmitte.

Har merket forskjell

I Alta kommune har sykefraværet i 2. kvartal økt med 12,1 prosent. Nasjonalt er sykefraværet på 5,1 prosent. Det er en økning på 4,7 prosent fra 2. kvartal i fjor.

– Det er spesielt utfordrende at ansatte ikke kan komme tilbake på jobb før de føler seg helt friske, sier barnehageleder Thomassen.

Hun påpeker at det er ekstra vanskelig med tanke på barna som trenger å være i barnehagen.

Sykefravær Ekspandér faktaboks Tallene under er sammenlignet med samme kvartal i fjor: På landsbasis ligger sykefraværet på 5,1 prosent. Det er en økning på 4,7 prosent.

I Troms og Finnmark har sykefraværet økt med 5,1 prosent, og ligger på 5,9 prosent.

Sykefraværet i Alta er 6,9 prosent. Det er en økning på 12,1 prosent.

I Tromsø ligger sykefraværet på 5,3 prosent. Det er en økning på 4,7 prosent.

Sykefraværet i Hammerfest har økt med 3,4 prosent, og ligger på 5,9 prosent. Kilde: Nav Troms og Finnmark

Høyt sykefravær har gjort at barnehagen har måtte stenge tidligere enn normalt – noe hun tror de kommer til å fortsette med utover høsten.

– Det er noe vi vurderer fra dag til dag, og det kan bli krevende om det fortsetter sånn.

Kjedelig med økning

Rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen annerkjenner at sykefraværet mest sannsynlig vil stige i tida framover.

Som konsekvens av økt sykefravær trekker rådmannen fram både økte vikarutgifter og overtidsbruk.

– I det verste tenkelige scenarioet kan det få store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Han legger til:

– Akkurat nå håndterer vi situasjonen, men vi vet jo ikke hvordan utviklinga blir, sier rådmannen.

Bjørn-Atle Hansen, rådmann i Alta mener en økning i sykefravær er bedre enn potensiell nedstengning av samfunnet. Foto: Alta kommune

Sykefravær i Alta har lenge vært et omdiskutert tema, og noe kommunen har slitt med i en årrekke.

De siste årene har tallene begynt å peke i riktig retning. At det nå forventes en økning synes rådmannen i Alta er kjedelig.

– Det blir selvsagt dumt med en økning i sykefraværet nå, men alternativet er mye verre enn å ikke ta de hensynene som vi er pålagt å ta, sier rådmannen.

Opplever man influensasymptomer skal man holde seg hjemme og testes. Illustrasjonsfoto. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Strengere enn vanlig

Kommuneoverlege i Alta, Peder Halvorsen forstår at mange synes tiltakene er strenge.

Halvorsen understreker at tiltakene er såpass strenge for å unngå enda strengere regler.

– Andre kommuner har vært nødvendige til å gjøre det vi ønsker å unngå, nemlig å stenge ned over korte eller lengre perioder for å få kontroll over et utbrudd, sier han.

Halvorsen forventer en økning i sykefravær i takt med de strenge reglene.

– Det er ingen tvil om at dette kan lage et sykefravær som kan bli problematisk for mange, sier han.