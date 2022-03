– Jeg var i sjokk da krigen startet. Jeg gråt mye. Jeg greide ikke å jobbe. Jeg greide ikke å gjøre noe. Jeg tenkte kun på hvordan jeg kunne få barna mine ut av Ukraina, forteller Svetlana Hainemann.

VENTER: Svetlana Hainemann og hennes ektemann Peter Hainemann noen minutter før barna dukker opp bak glassdøren i ankomsthallen på Tromsø lufthavn. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Hun er på Tromsø lufthavn sammen med sin ektemann Peter. En Nordlys-journalist følger flyet på nettet. Widerøe fra Bergen er akkurat nå over de snødekte fjellene på Ringvassøya. Om bord er Svetlanas barn, Valentin (16) og Marina (24). De lander om få minutter. Borte fra der krigen raser og bombene faller.

– I Ukraina dør vanlige mennesker. Kvinner og barn. Jeg sa til Marina: Dere må flykte, forteller Svetlana.

Hun giftet seg før jul med tyske Peter Hainemann, som jobber som bussjåfør i Tromsø. I desember flyttet Svetlana fra Ukraina til Tromsø, mens barna ble igjen for å gå på skole og jobbe.

Den gang var verden normal. Ingen visste noe om hva som var i vente.

Svetlana og datteren Marina ble fredag gjenforent. Sist de så hverandre var i desember. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Flyktet like før bomberegnet

Klokken er 16.51 fredag ettermiddag. Svetlana og Peter beveger seg mot bagasjebåndene i ankomsthallen. Passasjerene vandrer inn i terminalen, mens Svetlana og Peter speider etter barna.

Dnirpo, byen søskenparet flyktet fra, ligger nord for den russisk okkuperte Krym-halvøya, nær områder russiske styrker den siste tiden har rykket frem og tatt kontroll over. Ifølge Svetlana var butikkene i byen tomme for mat og medisiner da Marina og Valentin flyktet byen.

Så skjer det endelig. Barna kommer. Det er tårer. Det er gråt. Men også glede og smil.

Svetlanas sønn Valentin forteller om en dramatisk flykt fra Ukraina. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Å komme hit er den største gaven for både meg og søsteren min, sier Valentin.

Etter å ha klemt mamma ferdig forteller Valentin, som er den av de to søsknene som snakker engelsk, om flukten. Han forteller at det var vondt å forlate Ukraina. Forlate landet sitt, bestemoren og vennene.

– Jeg er 16 år gammel, men jeg skulle ønske jeg var 18, så jeg kunne være igjen og kjempe for landet mitt, sier han.

Valentin forteller at krigen ennå ikke var kommet til Dnipro da han og søsteren flyktet, men at russerne da var like i nærheten. Etter at de rømte, begynte bombene på falle over Dnipro. Det bekreftes av flere medier, blant dem BBC.

– Jeg så ingen krig, men dessverre vil vennene mine se det nå, sier Valentin.

Valentin (16) og Marina (24) var lettet og glad, men også veldig trøtte og slitne etter en lang og krevende reise. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Kunne ikke være redd

I Dnipro var togene ut av byen fulle. Folk sto utenfor togene og hamret på dem. Valentin og Marina skal ha greid å presse seg inn på et tog, etter at de først hadde måttet se to tog passere og forlate dem. Fra Dnipro gikk flukten vestover til den vestukrainske byen Lviv, nær EUs yttergrenser.

Ifølge Svetlana var butikkene i byen tomme for mat og medisiner da Marina og Valentin flyktet byen. Du trenger javascript for å se video. Ifølge Svetlana var butikkene i byen tomme for mat og medisiner da Marina og Valentin flyktet byen.

Deretter greide de å ta seg over til Polen der de fikk overnatte hos bekjente, før busser fra det norske selskapet Tide, som Peter jobber i, tok dem med til Bergen.

– Vi har reist i et fullpakket tog, vi har sovet på gulv. Det har vært vanskelig å få puste. Folk var desperate etter å komme seg på toget ut av Dnipro, men det var ikke nok plass, forteller Valentin.

– Var du redd?

– Jeg var rolig. Jeg kunne ikke være redd. Fordi jeg var nødt til å være rolig.

Lykkelig, men bekymret

Like etter å endelig ha møtt barna sine er mamma bare glad, men en del av familien er fortsatt i Ukraina.

– Nå skal vi bare spise, sove og slappe av. Jeg er lykkelig. Men jeg er redd for familien min, min mor og far, sier Svetlana.