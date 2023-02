Ballinciaga jubler over musikktrend: – De unge styrer hva som er fett

– Musikk er en måte vi kan få ut følelsene og kreativiteten vår på, sier Nicholai Evans.

Sammen med kompisene Valentin Hasani Holland-Nell og Jorik Kopala bruker han mye av fritiden sin i studioet på ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Deres sjanger er Hip-Hop.

– En dag kommer vi på en linje, så stikker vi i studio og jobber videre fra det, sier Jorik.

Rap-trioen er tre av flere unge som lager digital musikk på fritiden. 18 prosent av barn mellom 9 og 15 år gjør som guttene fra Tromsø, viser en ny statistikk fra SSB.

De synes det er en stor fordel at de kan finne beats på nettet, legge ned noen linjer i studio og samarbeide med noen som sitter en helt annen plass.

– Det er bra at det er blitt så lett å lage musikk, for da kan alle som vil bruke det til å uttrykke seg selv – uansett hvilken sjanger det er, sier Nicholai.

– Og hvis man har en sang som ikke er helt ferdig, så trenger vi ikke være her i studio. Man kan gjøre det fra hvor som helst, så lenge man har en PC, sier Valentin.

Nicholai Evans får ut det han har på hjertet gjennom musikken. Foto: Hanne Wilhelms / NRK Nicholai Evans får ut det han har på hjertet gjennom musikken. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Gir makt tilbake til folket

Ballinciaga er en av Norges mest populære artister og fremste eksponenter for digital musikk. De er glad for at mulighetene til å lage musikk nå er så tilgjengelige.

– Det gir makt tilbake til folket. Du trenger bare en PC og et musikkprogram for å lage musikk nå. Det har ingenting å si hvor rik, heldig eller hvem du er, sier trioen i Ballinciaga.

De synes det er spesielt gøy at så mange barn går i deres fotspor.

– De unge styrer hva som er fett og inspirerer oss igjen til å lage bedre musikk.

Ballinciaga henter inspirasjon fra de unge, og er glad de kan være til inspirasjon. Foto: Morten Skogly / NRK P3 Ballinciaga henter inspirasjon fra de unge, og er glad de kan være til inspirasjon. Foto: Morten Skogly / NRK P3

Den verdenskjente norske artisten og DJ-en Alan Walker er også glad for mulighetene de digitale verktøyene gir.

– Jeg synes det er fantastisk at musikk er blitt så tilgjengelig for alle og at man ikke lenger er avhengig av å vokse opp med et piano eller gå på musikkskole for å kunne uttrykke seg gjennom egenkomponert musikk, sier han.

I statistikken fra SSB kommer det frem at andelen som lager digital musikk på fritiden blir lavere når alderen øker.

7 prosent av de mellom 16 og 24 gjør det, mens det i aldersgruppen 25 til 44 år kun er 4 prosent.

Alan Walker er klar på at nettverket med unge musikere og innholdsprodusenter på internett har vært viktig for hans karriere. Foto: Tom Øverlie / NRK P3 Alan Walker er klar på at nettverket med unge musikere og innholdsprodusenter på internett har vært viktig for hans karriere. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Barn spiller også tradisjonelle instrument

Selv om barn mellom 9 og 15 år er de som lager mest digital musikk, så spiller de fortsatt tradisjonelle instrumenter.

Ifølge SSB gjør 21 prosent i den aldersgruppen det på fritiden.

Alan Walker er imidlertid mest kjent for å stå på scenen bak et miksebord og ikke med en kassegitar, men han er glad for at folk gjør forskjellige ting.

– Jeg beundrer også de som legger ned tusenvis av timer i å lære seg et instrument. Jeg omgir meg med musikere, låtskrivere, produsenter og DJ-er med alle slags bakgrunner og opplever at mangfoldet gjør at jeg stadig vokser som musiker og produsent, sier han.

I snitt spiller like under 20 prosent av befolkningen et tradisjonelt instrument på fritiden, ifølge statistikken til SSB. Foto: Trygve Grønning / NRK I snitt spiller like under 20 prosent av befolkningen et tradisjonelt instrument på fritiden, ifølge statistikken til SSB. Foto: Trygve Grønning / NRK

Bekymret for at tradisjon forsvinner

Eivind Lauvold Bertheussen går musikklinjen på Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Hans foretrukne instrument er piano, og sjangeren er klassisk musikk. Han er ikke særlig stor fan av å lage digital musikk.

– I klassisk musikk så gjør vi jo aldri det egentlig. Jeg er veldig glad i de tradisjonelle instrumentene som lager lyd, og ikke at datamaskinen bare pumper ut lyden, sier han.

Pianospilleren synes likevel at muligheten for å lage musikk ved bruk av datamaskiner og apper har noen positive sider.

– Det gjør at flere kan holde på med musikk, uansett hvor flink man er. Det er jo egentlig bare positivt at musikk blir mer utbredt, uansett hvordan man gjør det, sier han.

Pianospilleren synes det er bra at så mange barn lager musikk på fritiden.

– Det er jo gøy at folk holder på med musikk, uansett om man kan det eller ikke. Men jeg vil ikke si at det er bra musikk.

Eivind Lauvold Bertheussen holder en knapp på tradisjonelle instrumenter. Foto: Mari Elise Nordgård / NRK Eivind Lauvold Bertheussen holder en knapp på tradisjonelle instrumenter. Foto: Mari Elise Nordgård / NRK

Bertheussen er imidlertid litt bekymret for hva som vil skje dersom det digitale bykser forbi tradisjonelle instrument.

– Plutselig mister vi instrumentene, fordi ingen kan spille de lengre, sier han.

Hvilke konsekvenser mener du det kan få?

– Tradisjon og musikere forsvinner, sier han.

– Når man spiller på et instrument så snakker man gjennom instrumentet, og det er kanskje litt vanskeligere å gjøre gjennom en datamaskin – spesielt i klassisk musikk.

– Blir mye «kopier og lim inn»

Ekko Forseth Hansen går også musikklinja på Kongsbakken, og spiller bass.

I motsetning til Bertheussen, har hun erfaring med å lage digital musikk.

– Jeg har for eksempel brukt det til trommer, hvis jeg ikke har tilgang til et trommesett. Det gjør det enkelte å lage den musikken jeg vil, uten å måtte lære meg et nytt instrument, sier Hansen.

Ekko Forseth Hansen mener digitale hjelpemidler har både fordeler og ulemper. Foto: Mari Elise Nordgård / NRK Ekko Forseth Hansen mener digitale hjelpemidler har både fordeler og ulemper. Foto: Mari Elise Nordgård / NRK

Men hun mener også at utstrakt bruk av digitale hjelpemidler har sine negative sider, og viser til hvilke sanger som topper hitlistene i dag.

– Det er mye som er «kopier og lim inn». og det blir det samme om og om igjen. Da blir det fort teksten som blir i fokus, sier basspilleren.

– Men det er for så vidt fint at man kan spre budskap og følelser på den måten, men mye høres likt ut.

– Enhver generasjon har sine måter å uttrykke seg på

Redaktør, kommentator og mangeårig musikkjournalist i iTromsø, Egon Holstad, er ikke bekymret for at digital musikk er nesten like utbredt som tradisjonelle instrumenter blant barn.

– Jeg tenker at så lenge de lager musikk, så er jeg personlig helt revnende likegyldig til hvilken teknisk innordning de benytter seg av, sier han.

Redaktør og kommentator iTromsø, Egon Holstad, det som kommer frem i statistikken både er naturlig og forutsigbart. Foto: Petter Strøm / NRK. Redaktør og kommentator iTromsø, Egon Holstad, det som kommer frem i statistikken både er naturlig og forutsigbart. Foto: Petter Strøm / NRK.

– Enhver generasjon har sine måter å uttrykke seg på. Jeg ville vært mer bekymret hvis ting var helt statisk og ikke forandret seg. Musikken har alltid tatt steg fremover når nye og gamle teknologier og uttrykksmåter har krysset seg.

Men han tror ikke nødvendigvis alle deler hans syn.

– Det er mulig at det sitter noen gamle blues-gubber og synes at man skal spille blues på gitar – og at det er det eneste rette. Men jeg er ikke der i det hele tatt., sier Holstad.

Han gjør også et poeng ut av at det kan bli produsert flere typer musikk ved bruk av digitale hjelpemidler

– Det at de lager digital musikk er ikke det samme som at det bare kommer flat elektronika ut i andre enden. Du kan også lage rock, sier Holstad.

Redaktøren har et ønske for musikken i årene som kommer.

– Det skjer ganske mye dritt i samfunnet nå, både nasjonalt og internasjonalt. Vi får bare håpe at det også vil generere mye aggressiv punkrock i årene som kommer.

Jorik synes det er lett å samarbeide med andre artister andre steder i landet, og har en lang liste over hvem han vil samarbeide med i framtiden. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Alle bør prøve å lage musikk digitalt

Guttene på ungdomshuset Tvibit i Tromsø synes det er kult at både Ballinciaga og Alan Walker har gjort så stor suksess med digital musikk, selv om det ikke er de artistene de hører mest på.

– Da jeg var liten så synes jeg Alan Walker var dritkul. Da jeg fant ut at han var norsk også, så ble det enda bedre, sier Valentin.

Ungdommene har lyst til å kunne leve av musikken, og håper flere tør å utforske seg selv og spakene i studio.

– Jeg tror kanskje det er mange som ikke tør å gjøre det, fordi de er redd for hva folk kommer til å si. Men det er bare å prøve, sier Nicholai.

– Jeg synes alle bør prøve å lage musikk digitalt, i hvert fall en gang.

Nicholai og Valentin jobber med «hooken», mens Jorik finjusterer på PC-en. Foto: Hanne Wilhelms / NRK