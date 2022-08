Bakke-Jensen drapstruet etter Freya-avlivingen

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen fra Båtsfjord og kona Hilde Sjurelv har blitt drapstruet etter at hvalrossen Freya ble avlivet. Det skriver iTromsø. Begge to har mottatt drapstrusler på Facebook. Sjurelv har lukket profilen sin etter at hatmeldingene rente inn, skriver avisen.

– Jeg har etter hvert blitt vant til å få trusler, men jeg mener det er alvorlig når det går utover familien min, sier Bakke-Jensen.