Avviser brudd på Svalbardtraktaten: – Det er norske lover og regler som gjelder

– Det er norske lover og regler som gjelder her, og da må også russiske myndigheter akseptere at russisk aktivitet på Svalbard er underlagt regelverket som norske myndigheter fastsetter, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tidligere i februar ba utenriksminister Sergej Lavrov om samtaler med Norge om det Russland ser på som begrensninger av russisk aktivitet på Svalbard. Det avviste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Nå har utenriksministeren på vegne av Norge svart dypt og gjennomgående til Russland på dette, og der ligger svarene, sier Solberg.

Russland har flere ganger kritisert norsk politikk, og hevdet at russiske selskaper og interesser blir diskriminert på Svalbard.

Statsministeren er ikke overrasket over presset fra naboen i øst.

– Det er vel ikke en uventet sak, også knyttet til at vi i år feirer traktatens hundreårsjubileum. Russland har med jevne mellomrom tatt opp Norges praktisering, fordi de mener de er i en særlig stilling her. Vi mener de er i en stilling som traktatpart, og skal likebehandles med alle andre.

Statsminister Erna Solberg er ikke overrasket over uttalelsene fra Russland den siste tiden, men avviser anklagene om at Norge bryter Svalbardtraktaten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nordmenn drar fra Svalbard

Andelen nordmenn på Svalbard har gått jevnt ned de siste årene, og er i dag på 64 prosent.

– Kan enda færre nordmenn sette det norske herredømmet i fare?

– Vi bør være opptatt av at det er mange nordmenn som er og bor på Svalbard. Og en av grunnene til at vi har sagt ja til å etablere en folkehøyskole her, er jo en nettopp for å sørge for at det er grunnlag for den norske befolkningen, sier Solberg og legger til;

– Og så har vi da gjort ganske store økonomiske investeringer i Svalbardsamfunnet de siste årene, for å opprettholde at også nordmenn bor her.

– Russland har ingen rett til å blande seg

Heller ikke seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Andreas Østhagen, er overrasket over de russiske utspillene den siste tiden.

– Russland har alltid ønsket en særstilling når det gjelder Svalbard. De har alltid hevdet at de har historiske rettigheter der, og de har hele tiden forsøkt å få et bilateralt forhold til Norge når det gjelder Svalbardtraktaten.

I tillegg mener Østhagen at nettopp 100-års jubileet til Svalbardtraktaten samt den økte militære øvelsesaktiviteten de siste årene er faktorer som gjør at Russland nå er mer fremoverlente.

– Det har tilspisset seg i Nordatlanteren i Barentshavet, og Svalbard er en strategisk viktig del av Nordatlanteren. Den geostrategiske betydningen av Svalbard har økt.

Svalbardtraktaten Ekspandér faktaboks Etablert i Paris i 1920

Avklarer de forskjellige landenes rettigheter på Svalbard

44 land har undertegnet avtalen

I traktatens §9 heter det at øygruppa ikke skal brukes i «krigsøyemed» – eller som det heter i den engelske teksten «warlike purposes»

Norge har hatt en svært restriktiv praksis i forhold til militær virksomhet – og har blant annet ikke tillatt militære fly å lande på Svalbard

Likevel har Russland ved flere tilfeller vært kritisk til norsk militær virksomhet

Norsk politikk på dette området, og andre stridstema, har ført til at Svalbard er et av de vanskeligste politiske tema mellom Norge og Russland

Russland mener Svalbardtraktaten forbyr enhver militær virksomhet på Svalbard

Les Svalbardtraktaten her: Svalbardtraktaten

Men det er ingen tvil om at Norge har suverenitet på Svalbard, sier seniorforskeren.

– Den særstillingen Russland hevder de har eller ønsker å få, har de ikke noe juridisk grunnlag for. Norge har suverenitet over Svalbard i henhold til Svalbardtraktaten, og Russland har ingen rett til å blande seg i hvordan Norge administrerer traktaten.

Østhagen tror imidlertid ikke at uenighetene om traktaten vil få alvorlige konsekvenser.

– Men det skaper gnisninger i forholdet til Norge og Russland, ikke bare når det gjelder Svalbard, men også forholdet og samarbeid for øvrig. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at det ikke kan være alvorlig nok, Norge er jo avhengig av et konstruktivt og godt forhold til nabolandet Russland.