– Det er et fett for meg hvilke karakter de går ut av skolen med, så lenge de har fått være et sted der de kan undre seg, lære og ha noe å strekke seg etter gjennom lek.

Det sier Safina de Klerk som var med på å starte det første talentsenteret i Norge, på Vitensenteret i Oslo.

Talentsentre er en satsing på elever med stort læringspotensial og sterk interesse for realfag. Alle elever fra 5. trinn til VG2 har mulighet til delta. Ordningen ble opprettet som et pilotprosjekt i 2016, men ble permanent i 2019.

Den siste tiden har det vært en debatt om hvorvidt dette er oppskriften på å gi evnerike barn tilpasset undervisning. De Klerk er bekymret for at mange skal sitte igjen med feil inntrykk etter sakene til NRK.

– Det kan se ut som om vi driver med elitedyrking av elever, men det er så langt fra sannheten man kan komme, sier de Klerk.

Hun viser til uttalelsene fra matematikkforsker ved NTNU, Kjersti Wæge, som mener talentsentrene retter seg om mot en liten gruppe høytpresterende elever, konsentrert rundt de store byene.

Kjersti Wæge, forsker og senterleder, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU. Foto: Pressefoto

Wæge advarer også mot å sette elever i bås som enten «god» eller «dårlig» i matematikk på et tidlig stadium.

– Vi er veldig redd for den tankegangen. Vi ønsker at alle elevene skal tenke at de virkelig kan utvikle seg i matematikk, sier forskeren.

– Råtner på rot i klasserommet

De Klerk sier at deres elevgruppe er sammensatt av mange ulike barn og at karakterer aldri har blitt brukt som instrument for å ta inn elever.

– Vi vet ingenting om elevers karakter eller måloppnåelse, nettopp fordi forskningen er nokså uomtvistelig på at karakter er et dårlig mål på evner og potensial, sier de Klerk.

Hun mener talentsentrene er et av mange verktøy som gjør at man kan beholde flere elever i skolen.

– Jeg har hatt elever som ikke har møtt på skolen på tre år, men til oss kommer de på samling. Lærere sier også at de ser en markant økning i motivasjonen for elever som er i ferd med å falle fra, sier hun.

De Klerk viser til at på 120 plasser til talentsamlingene i Oslo hadde hun ved siste opptak 731 søkere.

– Det tallet sier meg at det er en del er en del elever der ute som desperat trenger et annet skoletilbud. Noen av dem sitter og råtner på rot i et klasserom hvor de mister motivasjonen, sier de Klerk.

Ikke bedre i realfag

Forskningsrapporten «Mer å hente» fra 2016 viser at norsk skole ikke er flinke nok å tilpasse undervisningen til barn med stort læringspotensial. Dette kan blant annet føre til manglende motivasjon for disse elevene.

– Vi har ikke råd å skusle disse elevene bort. Havner du i NAV-systemet er sjansen stor for at du blir der, påpeker de Klerk.

Talentsentrene var en del av den forrige regjeringens realfagssatsing og evalueringsrapporten fra realfagsstrategien kom i januar i år.

Den konkluderer med at realfagskarakterene hos elevene ikke hadde blitt merkbart bedre siden satsingen kom i gang. Verken hos de med såkalt høyt læringspotensial eller de andre elevene.

Kunnskapsdepartementet har ikke vært villig til å stille til et intervju om denne saken, men skriver til NRK at de vil se på hvordan elementer fra ordningen kan bidra til å videreutvikle undervisningen i skolen.

– Misforstått fullstendig

De Klerk er veldig bekymret for at regjeringen skal skrote ordningen, som følge av de kritiske røstene som er kommet den siste tiden.

– Talentsentrene er ikke der for at elever skal få høyst mulig karakter i realfag. Da har man misforstått fullstendig. Dette er like mye en sosial mestringsarena, og et sted hvor de kan fordype seg i realfag.

I rapporten «Mer å hente» skriver utvalget at tiltak utenfor skolen kan være nødvendige for elever med stort læringspotensial.

«Utvalget vil understreke at slike tilbud kan ha stor betydning for elevenes motivasjon, læring og trivsel og kan dermed også direkte påvirke elevenes skolesituasjon.»

Åshild Berg-Brekkhus er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er kritisk til talentsamlingene. Foto: Mauricio Esteban Pavez Ramirez

Førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, Åshild Berg-Brekkhus, har tidligere sagt til NRK at hun frykter talentsentrene skal bidra til mer privatisering og en elitedyrking i samfunnet.

– Jeg frykter rett og slett av vi kan få et hardere samfunn, dersom vi fjerner oss fra likeverdstanken og går mot en elitedyrkning i skolen, sier Berg- Brekkhus.

Private finansierer tilbudet i Oslo

De Klerk har ingen forståelse for denne frykten. Tvert imot mener hun det kan gå mot en privatisering, dersom talentsentrene, som i dag er organisert under det norske skoleverket, legges ned.

I dag drives talentsentret i Oslo ved hjelp av flere private penger, enn offentlige midler, sier hun.

– I Oslo er det slik ja. For det monner ikke det Staten kommer med.

Dette er ikke en utvikling de Klerk ønsker.

– Gratisprinsippet står jeg veldig sterkt for. Ellers får vi en amerikanisert modell, der det er de med ressurssterke foreldre, som får tilbudet. Jeg vil at dette skal være et tilbud for alle barn. Om du bor på Grorud, på Frogner eller i Finnmark, sier hun.