Det skriver politiet i ei pressemelding.

Kvinnen har vært savnet i Indre Troms siden 11. juli, og er antatt omkommet. Politiet mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd henne.

Lindholm er ikke lokalisert i søket.

Politiet fortsetter etterforskninga, selv om denne ukas søk nå er avsluttet.

– Selv om vi nå avslutter søket i disse områdene etter savnede, så vil vi fortsatt etterforske saken. Den videre etterforskning kan eventuelt avdekke nye områder å gjøre søk i, sier fungerende stasjonssjef ved Midt-Troms politistasjon, John-Kåre Granheim, i pressemeldinga.

Sier elva er gjennomsøkt

Søket ble gjenopptatt mandag og tirsdag denne uka. Ressurser fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltok i søket, og det ble søkt med båt, droner og flere søkshunder.

Det ble blant annet søkt med hund. Foto: Simen Wingstad / NRK

Det er nå gått tre uker siste livstegn etter kvinnen, som er fra Fjellfroskvatnet i Balsfjord. Samme dag, tirsdag 11. juli, ble bilen hennes funnet ved et grustak to mil fra hjemgården, like ved et jorde familien disponerer. Her stopper alle spor etter henne.

Det var i dette området de nye søkene ble gjennomført.

– Det er gjort et grundig i terrenget hvor det er naturlig for folk å bevege seg i, og både undervanns- og overflatesøk i Målselva. De som har gjort søkene i elva sier det er gjort så grundig, at de utelukker at savnede kan være i området som er gjennomsøkt, sier Granheim.

Han understreker at de likevel ikke kan utelukke at savnede befinner seg i området. Politiet gjør nå ei vurdering på arbeidet som er gjort og fortsetter å etterforske saken bredt.

– Får vi opplysninger om å søke i dette området eller nye områder, så gjør vi det.

Ønsker fortsatt tips

Den fungerende stasjonssjefen ved Midt-Troms politistasjon sier målet fortsatt er å finne Lindholm.

– Vi jobber bredt i saken, og vi håper at vi skal klare å framskaffe nye opplysninger som kan gi svar på hvor den savnede befinner seg, sier Granheim.

Det kan bli aktuelt å gjøre nye avhør med personer de har hatt inne tidligere.

Politiet ønsker fremdeles om tips i saken.

– Politiet ber fortsatt alle som har beveget seg langs veien mellom Takvatnet og Rundhaug i Målselv kommune tirsdag 11. juli om å ta kontakt med politiet, skriver de i pressemeldinga.