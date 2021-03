Full forvirring rundt krisevarsling på SMS: Innrømmer svakheter i systemet

Klokka 08.11 mandag morgen denne uken fikk Troms politidistrikt melding om at det lekket propangass ut fra en 4000 liters tank i industriområdet i Finnfjord i Senja kommune.

Brannvesenet var raskt på stedet og det ble satt opp en sperregrense på tusen meter. Eksplosjonsfaren var høy. En liten gnist kunne gi fatale følger. Alle måtte evakueres.

Politiet begynte med å gå fra dør til dør, men innså fort at dette kom til å ta lang tid. Dessuten var det farlig, også for dem.

I en kaotisk situasjon ble det tydelig at samarbeidet og systemet for varsling ikke fungerer slik det skal. Flere av beboerne i området fikk varsel om evakuering over én time etter lekkasjen.

– En av våre medarbeidere som jobber med vann i kommunen ble kontaktet av politiet for å sende ut varsel. Og det er vel ikke helt slikt det skal foregå, sier beredskapskoordinator Lisbeth Faltin i Senja kommune.

Det gikk ikke etter boka denne gangen, og det skal vi se på. Lisbeth Faltin, beredskapskoordinator i Senja kommune

Sammensatte årsaker

Det er kommunene som har ansvar for å varsle innbyggerne, men da må politiet gi informasjon raskt. Faltin innrømmer at varsel ut til innbyggerne kunne gått ut på et tidligere tidspunkt.

Beredskapskoordinator Lisbeth Faltin i Senja kommune er ikke direkte imponert over måte kommunikasjonsbiten ut til innbyggerne ble håndtert mandag. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Sent varsel henger sammen med at politiet måtte få en oversikt over situasjonen før andre ble orientert. I tillegg måtte de definere en tekst vi skulle skrive. Hadde vi blitt trukket inn før kunne vi varslet folk tidligere.

Beredskapskoordinatoren forteller videre at det finnes et varslingssystem som kan sende ut SMS-varsel innenfor et begrenset geografisk område, eller til hele kommunen. Det er det avsenderen av SMS-en som bestemmer.

Men som mottaker må du huske å registrere deg. Hvis ikke får du ikke varsel.

– Den som er registrert på adressen får varsel, men hvis du har jobb andre steder eller hytte, må du registrere deg selv. Har du en eldre mor eller far som bor alene, kan du også få informasjon, sier Faltin.

Datasystemet viser en oversikt over innbyggere på adressene i det planlagte evakuerte området rundt Finnfjord. Foto: Linda Pedersen / NRK

Etter at kommunesammenslåingen i området 1. januar, har ikke innbyggerne fått mer informasjon om dette tilbudet. Beredskapskoordinatoren lover at det nå skal skje.

Ønsker nytt varslingssystem

En lignende situasjon for varsling skjedde også i forbindelse med brann i en russisk tråler høsten 2019. Flere reagerte da på at meldingene som ble sendt ut fra kommunen ikke var forståelige, og at informasjonen ikke var god nok.

I dag finnes det ikke et nasjonalt system for å varsle alle innbyggere i Norge om tidskritiske hendelser. Det eneste som finnes er tyfonvarsling, og heller ikke den når hele befolkningen.

Avdelingsdirektør i DSB og sjef i Sivilforsvaret, Sigurd Heier. Foto: Anita Andersen / DSB

Det sier avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og sjef i Sivilforsvaret, Sigurd Heier.

I 2019 ga DSB ei anbefaling til Justis og Beredskapsdepartementet om å utvikle et nytt system for varsling til mobiltelefoner som et supplement til dagens tyfonvarsling. I fjor fikk de et oppdrag om å utrede systemet videre.

– DSB har utredet flere ulike alternative teknologier. Det ene alternativet er en teknologi som gir umiddelbar varsling gjennom mobilnettet. Da vil hver enkelt i et gitt område få beskjed.

– Et annet alternativ er SMS-varsling, men det kan ikke alene garantere for å få meldingen frem så fort som mulig.

Enn så lenge er det ikke tatt en avgjørelse på om eller når det nye varslingssystemet skal lanseres. Heier sier at det er viktige momenter som skal på plass før alt er klart.

– Det er opp til departementet og Stortinget om dette skal etableres, og så trengs det penger. Hvis det blir et system, må det også lages gode rutiner slik at sikkerheten og integriteten til meldinger blir ivaretatt, sier Heier.

Faktafeil i SMS

Heier sier det er politiet som har ansvar for å sende ut melding, med støtte fra Sivilforsvaret.

Ifølge Faltin er politiet en del av beredskapsrådet til Senja kommune. Det var også de som formulerte teksten som ble sendt ut til innbyggerne mandag.

Varselet ble sendt til 601 telefonnumre, i et større området enn det som var planlagt evakuert. Teksten hadde også flere faktafeil, blant annet om hvor selve lekkasjen skjedde.

Lars Meland i Troms politidistrikt. Foto: Pål Hansen / NRK

Politiet innrømmer også at dagens system har svakheter.

– Vi venter på et nasjonalt verktøy som skal komme på plass. Frem til det er vi avhengig av kommunene som er ansvarlig for innbyggernes ve og vel. Og det vil vi også være i fremtiden, sier Lars Meland, leder for operasjonssentralen i Troms politidistrikt.

Beredskapskoordinatoren i kommunen er bedre forberedt foran neste store hendelse.

– Vi forstår at de som får beskjed om å evakuere har behov for masse informasjon. Det er mye som svirrer rundt i hodet. Neste gang noe slikt skjer, er det viktig at vi klarer å gjøre det bedre totalt sett, sier Faltin.