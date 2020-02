Datatrøbbel gjør at flere planlagte operasjoner ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik mandag er avlyst.

– Det har vært ei oppgradering på pasientjournalsystemet. Akkurat nå har vi ikke tilgang til journalene til pasientene. Det gjør at det blir vanskelig å utføre operasjoner og ta imot pasienter til poliklinikkene. De akutte tilfellene tar vi hånd om fortløpende. Men så har vi måttet avlyse en del konsultasjoner og operasjoner på poliklinikkene, forteller

Kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Petter Strøm / NRK

kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.

Det cirka tjue operasjoner som er blitt avlyst. Dette er de planlagte operasjonene, som ikke haster, som pasienter er blitt innkalt til.

– Helse Nord IKT jobber på spreng for å få løst datafeilen. Vi håper at alt skal være i orden i løpet av formiddagen. Vi krysser fingrene for det.

Pasienter som har behov for akutthjelp, blir likevel blir tatt hånd om som normalt.

– Pasienter som har time på sykehusene i dag, skal møte som normalt med mindre de har fått annen beskjed, sier Resvoll.