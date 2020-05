Avgjør fremtida for fiskeriene

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum ba først om ordet når saken skulle behandles.

– I dag har jeg opplevd noe nytt. Regjeringspartiene kom med et forslag nå rett før møtet. Der ber de Stortinget sikre konsekvensutredning av deres egen melding. Det er en regjerings oppgave å sørge for. At vi som storting skal behandle en sak som regjeringspartiene selv ikke mener er ordentlig utredet, er uansvarlig. Og jeg ber om at saken utsettes, sa Vedum.

Det er ventet at regjeringspartiene og Frp sikrer flertall for kvotemeldinga. Opposisjonen mener kvotemeldinga må sendes tilbake til regjeringen, etter alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen.

Fisker og styremedlem i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen fra Tromsø, mener stortingspolitikerne i dag begår samme feilen som forgjengerne.

– Det illustrerer på en måte kritikken fra Riksrevisjonen. Det gjøres alt for dårlige forarbeider og for dårlig konsekvenstutredning av det man foreslår. Vi er i ferd med å fortsette i akkurat samme retning som Riksrevisjonen advarer så sterkt i mot, sier Jensen.

Ap, Sp og SV har fremmet en rekke forslag, blant annet om å sende kvotemeldinga tilbake til regjeringen.

– Denne saken er alt for dårlig utredet. Vi ser ikke konskevensene verken for utviklingene i fiskeflåten eller for de mange kystsamfunnene. Vi har nettopp fått vite hatt de har hatt ei negativ utvikling over tid, på grunn av mangel på utredning av politikken vår, sier Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth.