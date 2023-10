Barnevernet i fem kommunar vart granska. Alle braut lova på eit eller fleire punkt. Kommunane dette gjeld er Hammerfest, Måsøy, Kvæfjord, Skjervøy, Alta og Karasjok.

I Hammerfest og Måsøy fant de fleire manglar, noko som beskrivast som alvorleg.

Desse lovbrota peiker Statsforvaltaren på i Hammerfest og Måsøy barnevernsteneste: Ekspander/minimer faktaboks Mangel på oppfølging, individuell plan og planlegging.

Mangel på dokumentering av de barnevernsfaglege vurderingane som gjerast.

Mangel på tilpassa internkontroll som skal passe på oppfølgingsarbeidet i fosterheim, fange opp eventuelle feil som gjerast og sette inn korrigerande tiltak.

Tilsynet skjedde i april.

Alle born skal ha ein eigen plan som sikrar at dei får den hjelpa dei trenger. Det krev lova. Men slike planar eksisterte ikkje.

– Lovbrota er alvorlege fordi det kan medføre ein risiko for barn som kommunane er ansvarleg for ikkje får forsvarleg oppfølging, seier Hilde Bremnes, leiar for avdelinga oppvekst- og barnevern hos Statsforvaltaren i Troms og Finnmark. Foto: Marita Andersen / NRK

– Poenget med planen er å sikre at det alltid er ei teneste som har hovudansvaret for oppfølginga. Planen er tenkt å vere både eit planleggingsdokument og eit verktøy for strukturert samarbeid, seier Hilde Bremnes, leiar for avdelinga oppvekst- og barnevern hos Statsforvaltaren i Troms og Finnmark.

Bremnes seier at ein slik plan skal sikre at barn og unge som har samansette problem, skal få rett og tilstrekkeleg hjelp.

Kritikkverdig

– Det kan føre til at barnet ikkje får hjelpa det har behov for, og at hjelpa ikkje blir organisert i forhold til behovet til barnet. Det ser vi i praksis kan vere eit utfordringsområde for barn som har behov for hjelp frå fleire tenester, seier Bremnes.

Dette er det første planlagde tilsynet Statsforvaltaren har etter fylkessamanslåinga.

– Når planen er gjennomført, så vil kommunen gjere ein eigenkontroll på vegner av oss for å sjå om han fungerer. Deretter vil vi gjere ei vurdering om det er nødvendig med eit stikkprøvetilsyn frå vår side, seier ho.

Det er også krav om at barnevernet skal dokumentere dei faglege vurderingane, slik at dei kan etterprøvast. I mange tilfelle er det ikkje mogleg å vite kva barnevernet eigentleg har planlagt.

– Lovbrota er alvorlege fordi det kan medføre ein risiko for at barn som kommunane er ansvarleg for, ikkje får forsvarleg oppfølging. Dette dreier seg om barn som det offentlege har overteke omsorga for, seier Bremnes. Ho legger til:

– Vi vurderer det som alvorleg og kritikkverdig når det offentlege ikkje klarer å følgje opp desse barna i samsvar med kravet i lova.

Viktige moment

Arve Paulsen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hammerfest kommune, fortel at dei har hatt ein god dialog med Statsforvaltaren og mange møte forut rapporten.

– Dei fleste forholda som Statsforvaltaren peika på, er noko vi er kjende med i tenesta og har sett inn tiltak på, seier han.

Paulsen seier at dei har fleire tilsette som har starta på vidareutdanning som eit tiltak for å styrkje dei fagleg.

– Rapporten skriv at det er ein fare for at noko kunne ha skjedd under desse lovbrota. Dei kan ikkje finne døme på at dette har fått negative konsekvensar for barna.

– Vi opplever det å ha tilsyn av Statsforvaltaren som ein god ting, seier Arve Paulsen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hammerfest kommune. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Vi opplever det å ha tilsyn av Statsforvaltaren som ein god ting. Det set søkjelys på viktige moment og hjelper oss i kvalitetsarbeidet vårt. Det sikrar at våre tenester blir betre.

Tilsynet gjorde at kommunen måtte levere frå seg papir frå ei tid tilbake. Nokre av papira er frå tida under koronapandemien.

– Det var ein spesiell periode. Dei sjekkar arbeidet vårt midt under ein pandemi. Det var vanskeleg å gjennomføre reiser og besøk som ein skulle. Vi gjorde så godt vi kunne, seier Paulsen.

Ikkje i mål

Paulsen stadfestar at dei er godt kjende med at barn skal ha kvar sin personlege plan.

Paulsen stadfestar at barnevernsleiaren og dei tilsette ved tenesta har sett i verk strengare oppfølging dokumentasjon i systema sine. Derfor kan dei i større grad dokumentere val og vurderingar.

– Vi er ikkje i mål. Det å ha gode rutinar er ein ting, men det å ha god praksis er det aller viktigast. Dette er eit arbeid som er pågåande.