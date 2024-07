– Ved et tilfelle forsøkte de ansatte å unndra seg kontroll ved å gjemme seg for våre folk. Det er jo et dårlig tegn.

Leder ved arbeidslivskriminalitetssenteret (A-krimsenteret) i Troms og Finnmark, Magnus Nilsen, forteller at det er gjort store beslag av blant annet torskefilet på grensen den siste tiden.

Tolletaten har meldt om omfattende fiskesmugling ut av Norge.

Så langt i år har de beslaglagt nesten 7,6 tonn med fisk. Bare i Troms og Finnmark er det beslaglagt rundt fem tonn. Sammenlignet ble 5,8 tonn beslaglagt i hele landet i fjor.

– Ulovlig fisketurisme er et stort problem, sier Nilsen.

A-krimsenteret jobber med å avdekke kriminalitet i arbeidslivet. I mai kontrollerte de 20 selskap som driver med fisketurisme i Vest-Finnmark.

I kontrollen ble det avdekket mange lovbrudd.

Organisert kriminalitet

Ifølge Nilsen består bransjen av mange små aktører, hvor en betydelig andel er utenlandske både på eiersiden og blant de ansatte.

– Det er lønnsomt å fiske gratis i Norge, for så å selge fisken videre i utlandet. Det er veldig høye priser på torsk, sier han.

Hvor mange bedrifter som er felt, kan han ikke kommentere ettersom sakene fortsatt er under arbeid.

Nilsen sier imidlertid at flere funn indikerer organisert kriminalitet.

– I enkelte tilfeller har Tollvesenet funnet utenlandske salgsbrosjyrer som reklamerte for fersk fisk fra norske fjorder.

Sju polske fritidsfiskere ble tatt i tollen på Helligskogen, på tur ut av landet med 383 kilo torskeloin i bagasjen tidligere i år. Foto: TOLLVESENET

Vanskelig å kontrollere

Ifølge Nilsen kommer de utenlandske aktørene i hovedsak fra Russland, Tsjekkia, Polen og Tyskland.

Den ulovlige virksomheten blir spesielt synlig når utenlandske aktører kjøper eller leier hus på små steder, og begynner å fiske i stor skala.

Når kontrollørene møter disse gruppene blir de som regel fortalt at de kun er vennegjenger på tur.

– Det er vanskelig å kontrollere disse aktørene, sier han.

Ønsker et sertifiseringssystem

Eier av Sandland brygge i Loppa kommune, Steinar Halvorsen, mener det er for enkelt å kunne registrere seg som fisketuristbedrift, og at ikke alle er like nøye med å følge opp hva gjestene gjør.

– Hvem som helst kan egentlig starte med å leie ut huset og et par båter, og registrere seg som en fisketuristbedrift. Så kan gjestene fiske og bruke de ressursene i havet på lik linje med oss som driver seriøst, sier Halvorsen.

Han syns det burde være strengere regulert og være et sertifiseringssystem som ivaretar de som driver seriøst.

Steinar Halvorsen har drevet med turistfiske på Sandlandet siden 2011, og han berømmer tollernes innsats for å hindre fiskesmugling. Foto: Christer André Henriksen / NRK

Halvorsen syns også det er viktig å få frem at selv om de følger lovverket, så har ikke de seriøse aktørene kontroll på hva gjestene gjør etter dem har dratt.

– Vi vet at det er fiskebruk som selger fisk til turistene svart, og det har skjedd ved flere anledninger. Vi har jo ikke noe bevis, men når noen blir stoppa med 400 kg på grensa, da har de ikke bare vært på en fiskecamp.

Konkurransevridning

Arbeidernes rettigheter er noe som bekymrer A-krimsenteret.

– Utenlandske arbeidere er spesielt sårbare for dårlige lønns- og arbeidsvilkår ettersom de ikke kjenner til det norske regelverket, sier Magnus Nilsen.

Han peker også på at dette går ut over aktørene som driver turistfiske på lovlig vis, og at aktørene i bransjen skal ha like konkurransevilkår.

– Det er vanskelig for de seriøse aktørene å konkurrere med de som omgår regelverket og ikke betaler skatt og avgifter, sier Nilsen.

– Treng strengere regulering

Jan Morten Hansen, leder av Vest-Finnmark regionråd, deler denne bekymringen.

Han understreker at dette er en bransje som rådet i flere år har vært opptatt av skal bli strengere regulert.

– Ikke minst når vi ser at fiskekvoten går ned for dem som driver med fiske langs kysten.

Jan Morten Hansen, leder av Vest-Finnmark regionråd syns det er synd at useriøse aktører ødelegger for de som driver fisketurisme på lovlig vis. Foto: Hanne Larsen

– At det smugles kvantum ut av Finnmark er ikke rettferdig eller i tråd med hvordan vi forvalter ressursene våre, legger han til.

Hansen mener også at det bør bli strengere regulert hvem som får drive fisketurisme i Norge.

– Det er mange som ønsker å drive fisketurisme på en god måte, etter regelverket. Derfor er det svært synd at useriøse aktører utfordrer dette næringssegmentet i Finnmark, sier han.