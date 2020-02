Åtte personer omkom da et helikopter styrtet ved Barentsburg. Mistet sikten under innflygingen

Årsaken til helikopterulykken ved Barentsburg på Svalbard i oktober 2017 var trolig tap av visuelle referanser under siste del av innflygingen.

Det slår Statens havarikommisjon for transport fast i ulykkesrapporten som ble offentliggjort torsdag.

Åtte personer mistet livet i ulykken. Sju av de omkomne er aldri funnet.

Ifølge havarikommisjonen var sikten varierende, og godt under de minimumskravene som var satt for innflyging til helikopterbasen Kapp Heer ved Barentsburg. Likevel fortsatte flygerne innflygingen til de mistet visuelle referanser og havarerte.

Ulykken skjedde den 26. oktober 2017. Det russiske helikopteret var på vei fra Pyramiden til Barentsburg da det havarerte i sjøen. Helikoptret var da bare to kilometer unna helikopterbasen ved Barentsburg. Ombord var et mannskap på fem, samt tre ansatte ved et russisk forskningsinstitutt.

En stor redningsaksjon ble umiddelbart sett i verk, og tre dager senere ble helikopteret lokalisert på vel 200 meters dyp. En av de omkomne ble funnet like ved vraket, de sju andre er fremdeles savnet.

Ifølge havarikommisjonen hadde alle ombord evakuert helikoptret. «Det kan antas at de etter få minutter ble så nedkjølt at de ikke klarte å holde seg på overflaten på grunn av luft- og vanntemperatur og sjøgang», heter det i rapporten.

I november 2017 ble helikoptret hevet og deretter fraktet til Stavanger. Der ble vraket analysert av Statens havarikommisjon for transport, som har samarbeidet tett med den russiske havarikommisjonen i etterforskningen.

Undersøkelsene slår fast at helikoptret ikke var utstyrt med verken flyteutstyr eller livbåter. Ingen av de ombord brukte redningsdrakter. Det var redningsvester under stolsetene, men ingen av disse ble benyttet.

Undersøkelsen har avdekket at det ikke er definerte krav i norske forskrifter, som gjelder også på Svalbard, til nødutstyr i flermotors helikoptre som opererer i spesielt utsatte områder. Havarikommisjonen mener at det bør defineres krav til nødutstyr i flermotors helikoptre som flyr i slike områder.

Undersøkelsen har ikke avdekket tekniske problemer med helikopteret som kan forklare årsaken til hendelsen.

SAKEN OPPDATERES.