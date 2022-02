– Det høres veldig fint ut. For det å være i ett med naturen er veldig naturlig. Det er der vi kommer fra, og det er der vi skal være, sier Ebba Wagnild, elev ved Alta folkehøgskole.

Klassekamerat Ola Emaus Holm tror flere gjør det fordi færre blir kristne, eller de søker andre måter utenom den tradisjonelle begravelsen.

– Tilbake til naturen og til en plass de har et skikkelig godt forhold til, der familie og venner kan gå for å mimre, istedenfor en kirkegård, sier Holm.

Askespredning er et alternativ til vanlig begravelse. For ti år siden ble asken etter 251 kremerte personer utlevert til de etterlatte, i 2020 var det 862 i hele Norge. Mange av dem ble spredt i norsk natur.

21 år gamle Ola Emaus Holm kjenner ingen som har valgt askespredning tidligere, men skjønner hvorfor de gjør det. Foto: Henrik Thorstensen / NRK

Av jord har du kommet, til aske kan du bli

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme mener det er flere grunner til at folk ønsker å få spredd asken sin i stedet for å få en tradisjonell begravelse.

– Verden har blitt mindre, og vi får mer innflytelse fra øst, der det er mer vanlig med askespredning. Jeg tenker også at det har litt med at folk flytter mye, de har ikke et hjemsted på samme måte som de hadde før.

Biskop Olav Øygard tror kjærlighet for naturen spiller en viktig rolle når det gjelder askespredning. Foto: Den norske kirke

Biskopen forklarer at mange kristne har stilt spørsmål om det er mulig å gjenoppstå dersom asken er spredd.

– Det må være mulig å tenke seg at man kan det. Å tro på det evige liv og oppstandelse kan ikke være knyttet til at kroppen er plassert på et bestemt sted.

Kirkerådet hadde en stor diskusjon om dette for ti år siden, før det ble konkludert med at de var åpen for det. Likevel er det ikke laget noe kirkelig ritualer for askespredning.

– Hva slags begravelse kunne du selv tenkt deg?

– For egen del så tror jeg det blir en vanlig begravelse, men jeg er langt fra å ha begynt å planlegge min egen begravelse, ler biskopen.

Kjærligheten for norsk natur

Dag Terje Klarp Solvang synes det er utrolig flott at folk har så stor kjærlighet til naturen at de også ønsker å ha en tilknytning til den etter døden.

Han er generalsekretær for Den Norske Turistforening.

– Det at folk ønsker den tilknytning til naturen selv etter de er død, gjør oss i DNT veldig glad, sier Klap Solvang. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Det er jo et godt bilde på den store kjærligheten vi kjenner, om det er til en fjelltopp eller en moltemyr. En av grunnen til at folk velger askespredning kan være at det er familierelatert, siden man ofte er på tur sammen med noen.

Solvang har tenkt mye på å bli kremert og søke om askespredning.

– Jeg har steder i naturen som betyr utrolig mye for meg. Når den tid kommer, velger jeg nok dette selv.

Selv om det er lenge til elevene trenger å tenke på askespredning, har Ebba Wagnild gjort seg noen tanker om hvor hun vil at hennes aske skal havne.

– Det måtte være i en av de vakre fjellregionene jeg kommer ifra, for der er det fredelig og rolig. Det er høres utradisjonelt ut, fint og litt i andre baner, sier Wagnild fra Midtre Gauldal.